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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

22.11.2021 21:50
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 22000000 22000000 TRY
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BIST USD EURO ALTIN
10:551.778
Değişim :  1,28% |  22,51
Açılış :  1.757  
Önceki Kapanış :  1.755  
En Yüksek
1.779 En Düşük
1.757
imkb grafik
BIST En Aktif Hisseler10:53
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
YBTAS 12.111,00 72.666 % 10,00  
PENTA 226,90 3.299.932 % 9,99  
TETMT 253,40 1.463.892 % 9,98  
KENT 189,90 1.274.419 % 9,96  
MIATK 19,11 3.943.845 % 9,95  
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10:53 Alış Satış %  
Dolar 11,8609 11,8924 % 4,26  
Euro 13,3502 13,3944 % 4,46  
Sterlin 15,8552 15,9347 % 4,10  
Frank 12,6984 12,7749 % 4,28  
Riyal 3,1536 3,1695 % 4,03  
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10:53 Alış Satış %  
Altın Ons 1.807 1.807 1,78  
Altın Gr. 688 688 25,31  
Cumhuriyet 4.353 4.419 -33,00  
Tam 4.335 4.446 -26,06  
Yarım 2.095 2.151 -12,61  
Çeyrek 1.051 1.075 -6,30  
Gümüş.Ons 24,05 24,07 -0,10  
Gümüş Gr. 9,15 9,16 0,29  
B. Petrol 79,13 79,13 -0,57  
Seans Raporu 10:53
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