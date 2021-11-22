***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
22.11.2021 21:50
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
STRS TEKNOLOJİ YATIRIM A.Ş. Erken aşama teknoloji yatırımları 22000000 22000000 TRY
10:551.778
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 22,51
|Açılış
|: 1.757
|
|Önceki Kapanış
|: 1.755
|
1.779
En Düşük
1.757
10:5511,8996
En Yüksek
|Değişim
|: 4,33%
|| 0,4934
|Açılış
|: 11,2450
|
|Önceki Kapanış
|: 11,1500
|
11,9948
En Düşük
11,3504
10:5513,3910
En Yüksek
|Değişim
|: 4,43%
|| 0,5685
|Açılış
|: 12,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 12,5700
|
13,5137
En Düşük
12,7722
10:55689,71
En Yüksek
|Değişim
|: 4,13%
|| 27,37
|Açılış
|: 689,71
|
|Önceki Kapanış
|: 662,34
|
697,24
En Düşük
658,81
BIST En Aktif Hisseler10:53
|YBTAS
|12.111,00
|72.666
|% 10,00
|
|PENTA
|226,90
|3.299.932
|% 9,99
|
|TETMT
|253,40
|1.463.892
|% 9,98
|
|KENT
|189,90
|1.274.419
|% 9,96
|
|MIATK
|19,11
|3.943.845
|% 9,95
|
|BASGZ
|11,37
|380.596.797
|% -9,55
|
|KZBGY
|33,72
|6.923.110
|% -6,95
|
|GMTAS
|2,10
|1.343.296
|% -5,83
|
|ADESE
|1,01
|59.635.742
|% -5,61
|
|AVOD
|5,27
|17.012.708
|% -4,87
|
|SISE
|11,43
|612.602.945
|% 1,96
|
|KRDMD
|8,50
|477.314.080
|% 2,16
|
|GARAN
|11,94
|395.396.012
|% 0,00
|
|BASGZ
|11,37
|380.596.797
|% -9,55
|
|EREGL
|22,34
|353.647.948
|% 3,62
|
|ADESE
|1,01
|59.635.742
|% -5,61
|
|KRDMD
|8,50
|477.314.080
|% 2,16
|
|SISE
|11,43
|612.602.945
|% 1,96
|
|ODAS
|1,62
|81.975.515
|% -1,22
|
|YKBNK
|3,53
|165.078.692
|% -0,28
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,8609
|11,8924
|% 4,26
|
|Euro
|13,3502
|13,3944
|% 4,46
|
|Sterlin
|15,8552
|15,9347
|% 4,10
|
|Frank
|12,6984
|12,7749
|% 4,28
|
|Riyal
|3,1536
|3,1695
|% 4,03
|
|10:53
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.807
|1,78
|
|Altın Gr.
|688
|688
|25,31
|
|Cumhuriyet
|4.353
|4.419
|-33,00
|
|Tam
|4.335
|4.446
|-26,06
|
|Yarım
|2.095
|2.151
|-12,61
|
|Çeyrek
|1.051
|1.075
|-6,30
|
|Gümüş.Ons
|24,05
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|9,15
|9,16
|0,29
|
|B. Petrol
|79,13
|79,13
|-0,57
|