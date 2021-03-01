***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
01.03.2021 11:37
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Sürdürülebilirlik Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
26.02.2021 Tarihli aynı içerikteki açıklamamızın ilgili şablondan tekrar yapılması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 2020 yılında Sermaye Piyasası Kurulu'nun Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Çerçevesi'nde yer alan ilkelere uyum derecelerini gösteren Sürdürülebilirlik İlkeleri Uyum Raporu ekte yer almaktadır.
Pay sahipleri ve kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/913870
BIST
14:241.501
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 29,29
|Açılış
|: 1.492
|
|Önceki Kapanış
|: 1.471
|
1.506
En Düşük
1.491
14:247,2807
En Yüksek
|Değişim
|: -1,94%
|| -0,1442
|Açılış
|: 7,2600
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4050
|
7,4326
En Düşük
7,2546
14:248,7718
En Yüksek
|Değişim
|: -2,20%
|| -0,1976
|Açılış
|: 8,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9750
|
8,9994
En Düşük
8,7448
14:24407,57
En Yüksek
|Değişim
|: -1,15%
|| -4,73
|Açılış
|: 407,24
|
|Önceki Kapanış
|: 412,30
|
416,86
En Düşük
407,15
BIST En Aktif Hisseler14:22
|ITTFH
|2,75
|33.794.420
|% 10,00
|
|TURGG
|165,00
|34.780.188
|% 10,00
|
|KONYA
|1.280,40
|45.206.618
|% 10,00
|
|DYOBY
|14,52
|13.321.066
|% 10,00
|
|INTEM
|51,70
|1.373.152
|% 10,00
|
|UMPAS
|1,40
|293.537
|% -9,68
|
|QNBFL
|118,00
|693.478
|% -8,53
|
|SNKRN
|24,50
|402.085
|% -6,49
|
|MERIT
|350,00
|6.807.300
|% -6,24
|
|EKIZ
|8,00
|459.776
|% -4,76
|
|SISE
|7,50
|1.651.237.472
|% 5,19
|
|THYAO
|13,87
|1.114.781.585
|% 2,82
|
|GARAN
|9,00
|856.655.198
|% 0,90
|
|KOZAL
|132,00
|738.118.271
|% 2,17
|
|GUBRF
|82,20
|504.178.851
|% 3,01
|
|SISE
|7,50
|1.651.237.472
|% 5,19
|
|EKGYO
|2,28
|313.453.829
|% 2,24
|
|GARAN
|9,00
|856.655.198
|% 0,90
|
|IHLAS
|0,90
|77.334.686
|% 2,27
|
|THYAO
|13,87
|1.114.781.585
|% 2,82
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,2763
|7,2793
|% -1,96
|
|Euro
|8,7654
|8,7713
|% -2,21
|
|Sterlin
|10,1188
|10,1695
|% -1,86
|
|Frank
|7,9188
|7,9665
|% -2,60
|
|Riyal
|1,9303
|1,9400
|% -2,20
|
|14:22
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.744
|1.745
|17,46
|
|Altın Gr.
|408
|408
|-4,11
|
|Cumhuriyet
|2.719
|2.760
|-76,00
|
|Tam
|2.707
|2.775
|-72,16
|
|Yarım
|1.308
|1.343
|-34,91
|
|Çeyrek
|656
|671
|-17,45
|
|Gümüş.Ons
|26,82
|26,85
|0,29
|
|Gümüş Gr.
|6,28
|6,28
|-0,06
|
|B. Petrol
|65,19
|65,19
|0,76
|
Seans Raporu
14:22
daha fazla
-
14:36ATEKS
Yüzde 9.70 oranında artışla 52.00 lira fiyatla işlem gören hissede 344, 482 adet işlem
-
14:35FROTO
Yüzde 6.34 oranında artışla 186.20 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 025, 786 adet işlem
-
14:34XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 27, 52 artarak (% 1.77 ) 1, 583
-
14:34XU100
Endeks 1, 504 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 2, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 819.00 milyon TL de
-
14:34ADESE
Yüzde 9.71 oranında artışla 3.05 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 044, 028 adet işlem