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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

16.03.2020 15:28
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***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu )

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Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu

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Açıklamalar

Şirketimizin 70.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde, 20.000.000 TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden karşılanmak suretiyle 10.000.000 TL artışla (%50 oranında) 30.000.000 TL'ye artırılması işleminde ortaklarımız yeni pay alma hakkı kullanımlarını 28.02.2020- 13.03.2020 tarihleri arasında tamamlanmıştır.
Ortaklarımızın yeni pay alma hakkı kullanım süresi içinde  kullanılmayan yeni pay alma haklarına karşılık gelen payların toplam nominal değeri 10.799,736 TL olup, kalan paylar 18.03.2020 ile 19.03.2020 tarihleri arasında 2 iş günü süreyle GedikYatırım Menkul Kıymetler A.Ş. aracılığıyla 1 TL nominal değerli bir pay için 1 TL den az olmamak üzere Borsa İstanbul A.Ş. Birincil Piyasada oluşacak fiyattan satışa arz edilecektir.
Halka arz esaslarını içeren ve ekte yer alan Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nun www.kap.org.tr, Şirketimizin www.hubgsyo.com ve halka arzda satışa aracılık edecek Gedik Yatırım Menkul Kıymetler A.Ş.'nin www.gedik.com adreslerindeki internet sitelerinde yer almaktadır.
Pay sahiplerinin ve kamuoyunun bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/829346


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