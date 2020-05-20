***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 20 Mayıs 2020 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinadenSeri II, No 17-1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komitelerin aşağıdaki şekilde tekrar teşekkülüne- Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena'nın ve üyeliğe Ali Ermete'nin getirilmesine,- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Şevket Baran Asena'nın ve üyeliğe Ali Ermete'nin getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil ŞAHİN'in Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena'nın ve üyeliğe Ali Ermete'nin getirilmesine,- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.Pay Sahipleri ve Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846102BIST