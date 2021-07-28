***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
28.07.2021 18:35
***HUBVC*** HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
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Yönetim Kurulu Komiteleri
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Açıklamalar
Şirketimizin 28 Temmuz 2021 tarihli Yönetim Kurulu kararına istinaden
Seri II, No 17-1 sayılı Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde komitelerin aşağıdaki şekilde tekrar teşekkülüne
- Denetimden Sorumlu Komite üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena'nın ve üyeliğe Mert Sadi'nin getirilmesine,
- Kurumsal Yönetim Komitesi başkanlığına Şevket Baran Asena'nın ve üyeliğe Mert Sadi'nin getirilmesine, Yatırımcı İlişkileri Bölümü Yöneticisi Adil ŞAHİN'in Komite üyesi olarak görevlendirilmesine,
- Riskin Erken Saptanması Komitesi üyelerinin tamamının bağımsız yönetim kurulu üyelerinden seçilmek suretiyle iki üyeden oluşmasına, başkanlığa Şevket Baran Asena'nın ve üyeliğe Mert Sadi'nin getirilmesine,
- Aday Gösterme Komitesi ve Ücret Komitesi görevlerinin de Kurumsal Yönetim Komitesi tarafından yerine getirilmesine karar verilmiştir.
Pay sahipleri ve kamunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/952399
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