***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
25.02.2020 08:51
***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUBVC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında M.V. Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/821368
BIST
13:50114.103
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -686,61
|Açılış
|: 115.626
|
|Önceki Kapanış
|: 114.789
|
115.992
En Düşük
113.850
13:506,1556
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 0,0419
|Açılış
|: 6,1540
|
|Önceki Kapanış
|: 6,1590
|
6,1580
En Düşük
6,0709
13:506,6709
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0334
|Açılış
|: 6,6670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6670
|
6,6813
En Düşük
6,5938
13:50327,62
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 1,45
|Açılış
|: 327,67
|
|Önceki Kapanış
|: 326,17
|
327,88
En Düşük
319,39
BIST En Aktif Hisseler
|HATEK
|9,77
|28.993.645
|% 15,76
|
|OYAYO
|2,55
|34.640.993
|% 14,35
|
|ALGYO
|16,30
|124.091.582
|% 10,74
|
|EPLAS
|13,75
|67.459
|% 10,00
|
|YBTAS
|6.222,00
|684.436
|% 9,99
|
|BASCM
|3,12
|56.642
|% -8,77
|
|TURGG
|49,00
|3.454.554
|% -7,37
|
|JANTS
|60,20
|7.465.557
|% -7,10
|
|SAFKR
|3,42
|730.092
|% -6,04
|
|BJKAS
|2,84
|18.871.664
|% -5,96
|
|THYAO
|13,49
|1.749.758.248
|% -2,67
|
|ASELS
|28,88
|909.185.082
|% 0,91
|
|KRDMD
|2,79
|436.595.319
|% -1,41
|
|ODAS
|2,17
|313.707.948
|% -0,46
|
|IPEKE
|10,45
|265.438.139
|% 0,48
|
|KRDMD
|2,79
|436.595.319
|% -1,41
|
|ODAS
|2,17
|313.707.948
|% -0,46
|
|THYAO
|13,49
|1.749.758.248
|% -2,67
|
|CEMAS
|1,28
|121.055.233
|% -1,54
|
|IHLGM
|1,22
|99.394.456
|% -1,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9628
|8,0027
|% 1,05
|
|Frank
|6,2684
|6,3062
|% 0,73
|
|Riyal
|1,6354
|1,6436
|% 0,63
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.653
|1.653
|-6,69
|
|Altın Gr.
|328
|328
|1,50
|
|Cumhuriyet
|2.168
|2.201
|-34,00
|
|Tam
|2.161
|2.215
|-38,20
|
|Yarım
|1.045
|1.072
|-18,49
|
|Çeyrek
|524
|536
|-9,24
|
|Gümüş.Ons
|18,42
|18,46
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,65
|3,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|55,45
|55,45
|-0,32
|