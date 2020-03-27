***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
27.03.2020 16:39
***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUBVC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında M.V. Holding A.Ş. tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/832914
BIST
17:5688.264
En Yüksek
|Değişim
|: -3,57%
|| -3.263,93
|Açılış
|: 91.834
|
|Önceki Kapanış
|: 91.528
|
92.299
En Düşük
88.260
17:566,4503
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0548
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,4713
En Düşük
6,3903
17:567,1099
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,0501
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,1240
En Düşük
7,0479
17:56336,87
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,37
|Açılış
|: 336,87
|
|Önceki Kapanış
|: 335,50
|
338,72
En Düşük
333,90
BIST En Aktif Hisseler
|BNTAS
|2,42
|47.202.040
|% 10,00
|
|SASA
|7,26
|218.646.280
|% 10,00
|
|PGSUS
|34,54
|374.216.203
|% 10,00
|
|COSMO
|2,20
|43.883
|% 10,00
|
|LUKSK
|6,06
|1.765.187
|% 9,98
|
|RTALB
|5,76
|6.546.327
|% -9,86
|
|GLRYH
|2,40
|4.758.603
|% -9,77
|
|MPARK
|13,81
|49.702.179
|% -9,74
|
|QNBFB
|35,00
|1.731.909
|% -9,56
|
|BRKSN
|2,68
|13.323.803
|% -9,46
|
|THYAO
|8,89
|1.537.000.133
|% -3,89
|
|GARAN
|7,85
|925.637.926
|% -1,13
|
|ASELS
|23,00
|716.194.695
|% -5,19
|
|ECILC
|5,09
|626.867.014
|% 4,95
|
|PGSUS
|34,54
|374.216.203
|% 10,00
|
|IHLGM
|0,92
|171.710.390
|% 9,52
|
|THYAO
|8,89
|1.537.000.133
|% -3,89
|
|IHLAS
|0,49
|74.871.293
|% 6,52
|
|ODAS
|1,27
|186.377.238
|% -4,51
|
|YKBNK
|1,87
|242.679.670
|% -3,61
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,9052
|7,9448
|% 1,59
|
|Frank
|6,6923
|6,7326
|% 1,19
|
|Riyal
|1,7137
|1,7223
|% 0,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.620
|1.622
|-8,57
|
|Altın Gr.
|336
|337
|1,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|14,31
|14,36
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|2,96
|2,97
|0,01
|
|B. Petrol
|24,41
|24,41
|-1,93
|