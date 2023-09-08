***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
08.09.2023 09:21
***HUBVC*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUBVC
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında İlyas Avcı tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1192941
BIST
'
18:058.338
En Düşük
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 8.338
|
0
En Yüksek
0
18:0526,8535
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0519
|Açılış
|: 26,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 26,8250
|
26,9448
En Düşük
26,7761
18:0528,7942
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0807
|Açılış
|: 28,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,0259
En Düşük
28,6673
18:051.661,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,15
|Açılış
|: 1.661,97
|
|Önceki Kapanış
|: 1.654,82
|
1.665,23
En Düşük
1.653,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|TDGYO
|11,38
|79.327.301
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|MNDTR
|20,06
|51.807.418
|% 0,00
|
|TDGYO
|11,38
|79.327.301
|% 0,00
|
|YESIL
|4,92
|51.778.613
|% 0,00
|
|YAPRK
|131,50
|29.668.690
|% 0,00
|
|YYAPI
|3,15
|58.153.069
|% 0,00
|
|MNDTR
|20,06
|51.807.418
|% 0,00
|
|EREGL
|48,30
|9.734.324.570
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ASELS
|42,00
|6.138.618.600
|% 0,00
|
|THYAO
|244,60
|6.135.928.315
|% 0,00
|
|EKGYO
|9,60
|7.017.972.410
|% 0,00
|
|ISCTR
|24,56
|7.814.369.174
|% 0,00
|
|YKBNK
|17,24
|5.105.214.173
|% 0,00
|
|PETKM
|21,38
|5.211.538.359
|% 0,00
|
|ZOREN
|4,86
|1.136.065.169
|% 0,00
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,8501
|26,8544
|% 0,20
|
|Euro
|28,7708
|28,7802
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,4317
|33,5993
|% 0,28
|
|Frank
|30,0467
|30,2277
|% 0,45
|
|Riyal
|7,1371
|7,1729
|% 0,15
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.925
|1.925
|5,70
|
|Altın Gr.
|1.662
|1.662
|7,63
|
|Cumhuriyet
|11.238
|11.408
|-15,00
|
|Tam
|11.026
|11.123
|14,00
|
|Yarım
|5.530
|5.583
|7,00
|
|Çeyrek
|2.756
|2.792
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|23,07
|23,10
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|19,96
|19,99
|0,18
|
|B. Petrol
|89,53
|89,53
|-0,39
|