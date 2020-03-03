***HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
03.03.2020 10:19
***HUBVC*** MERKEZİ KAYIT KURULUŞU A.Ş.( Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUB GİRİŞİM SERMAYESİ YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş. ‘nin 28/02/2020 tarihinde başlayan %50 oranında bedelli sermaye artırım işleminde, kaydileşmiş hisse senetlerinin rüçhan haklarını kullanmak isteyen üyelerin haklarını 13/03/2020 tarihi dahil olmak üzere Merkezi Kaydi Sistem çalışma süresi içerisinde kullanmaları gerekmektedir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823817
BIST
15:25110.044
En Yüksek
|Değişim
|: 2,55%
|| 2.734,40
|Açılış
|: 108.998
|
|Önceki Kapanış
|: 107.310
|
110.582
En Düşük
108.881
15:256,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0152
|Açılış
|: 6,1740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,2260
|
6,2226
En Düşük
6,1583
15:256,8728
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0127
|Açılış
|: 6,8570
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9120
|
6,9243
En Düşük
6,8459
15:25317,91
En Yüksek
|Değişim
|: 1,24%
|| 3,90
|Açılış
|: 317,91
|
|Önceki Kapanış
|: 314,00
|
319,94
En Düşük
313,89
BIST En Aktif Hisseler
|DYOBY
|5,62
|33.729.930
|% 19,83
|
|SONME
|6,11
|5.358.255
|% 14,85
|
|OYAYO
|5,12
|6.489.293
|% 14,80
|
|SNPAM
|6,01
|1.975.611
|% 14,26
|
|TKNSA
|7,66
|76.019.181
|% 13,82
|
|NIBAS
|6,40
|12.495
|% -7,25
|
|SAMAT
|2,37
|7.945.322
|% -5,95
|
|MEMSA
|0,34
|288.621
|% -5,56
|
|GYHOL
|21,76
|9.979.831
|% -5,23
|
|YONGA
|9,15
|70.696
|% -4,69
|
|ASELS
|29,98
|884.811.157
|% 6,16
|
|THYAO
|12,17
|765.891.023
|% 3,14
|
|GARAN
|10,06
|449.342.741
|% 5,12
|
|KARSN
|1,90
|301.547.646
|% -3,55
|
|YKBNK
|2,53
|259.747.442
|% 5,86
|
|KARSN
|1,90
|301.547.646
|% -3,55
|
|IHLGM
|1,36
|182.955.655
|% 6,25
|
|IHYAY
|1,17
|135.992.104
|% 9,35
|
|YKBNK
|2,53
|259.747.442
|% 5,86
|
|ODAS
|2,11
|180.872.469
|% 2,93
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8659
|7,9053
|% 0,32
|
|Frank
|6,4133
|6,4519
|% 0,39
|
|Riyal
|1,6394
|1,6477
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.600
|1.600
|14,64
|
|Altın Gr.
|318
|318
|3,86
|
|Cumhuriyet
|2.115
|2.147
|1,00
|
|Tam
|2.099
|2.151
|-5,92
|
|Yarım
|1.014
|1.041
|-2,87
|
|Çeyrek
|509
|520
|-1,43
|
|Gümüş.Ons
|16,80
|16,84
|0,16
|
|Gümüş Gr.
|3,34
|3,35
|0,04
|
|B. Petrol
|53,19
|53,19
|1,29
|
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