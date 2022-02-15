***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
15.02.2022 09:21
***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
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Açıklamalar
HUNER.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş Miktar: 130.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 16.02.2022, Fiyat: 1,82 TL, Maksimum emir değeri: 236.600.000 TL Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1001733
BIST
10:402.011
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 8,96
|Açılış
|: 2.008
|
|Önceki Kapanış
|: 2.002
|
2.021
En Düşük
2.008
10:4013,6017
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0095
|Açılış
|: 13,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4900
|
13,6388
En Düşük
13,5620
10:4015,4003
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0381
|Açılış
|: 15,3400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,3000
|
15,4181
En Düşük
15,3518
10:40819,93
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 1,97
|Açılış
|: 820,42
|
|Önceki Kapanış
|: 817,96
|
824,02
En Düşük
816,09
BIST En Aktif Hisseler10:38
|PKENT
|791,00
|6.754.253
|% 10,00
|
|OYLUM
|5,87
|6.887.413
|% 9,93
|
|ATSYH
|14,60
|805.949
|% 9,04
|
|DZGYO
|3,22
|7.366.123
|% 7,33
|
|INVEO
|34,56
|60.326.350
|% 6,40
|
|KAPLM
|50,05
|1.199.398
|% -9,98
|
|SANEL
|9,24
|1.187.774
|% -9,94
|
|AVOD
|1,73
|7.329.009
|% -7,82
|
|MARKA
|3,94
|359.940
|% -7,29
|
|SONME
|39,32
|1.172.813
|% -4,10
|
|THYAO
|28,70
|506.867.474
|% 0,35
|
|KOZAL
|130,70
|325.573.158
|% 2,19
|
|KRDMD
|11,72
|226.528.429
|% 1,82
|
|ASELS
|21,86
|149.438.441
|% 0,09
|
|EREGL
|28,24
|140.689.298
|% 1,07
|
|YKBNK
|4,09
|140.416.199
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|226.528.429
|% 1,82
|
|THYAO
|28,70
|506.867.474
|% 0,35
|
|MOBTL
|2,07
|30.949.308
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,28
|30.346.445
|% 0,88
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5941
|13,6017
|% 0,07
|
|Euro
|15,3882
|15,4003
|% 0,25
|
|Sterlin
|18,3506
|18,4426
|% 0,13
|
|Frank
|14,6524
|14,7407
|% 0,21
|
|Riyal
|3,6122
|3,6303
|% 0,02
|
|10:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.876
|1.876
|4,23
|
|Altın Gr.
|821
|821
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.396
|5.477
|44,00
|
|Tam
|5.370
|5.505
|44,91
|
|Yarım
|2.596
|2.663
|21,73
|
|Çeyrek
|1.302
|1.331
|10,86
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|-0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,39
|10,41
|-0,02
|
|B. Petrol
|95,66
|95,66
|-0,82
|