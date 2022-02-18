***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [HUNER]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarHun Yenilenebilir Enerji payları, 21/02/2022 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Halka Arz, BIST Hizmetler, BIST Elektrik ve BIST İstanbul endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 580.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %22 olarak dikkate alınacaktırEndeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiHUN YENILENEBILIR ENERJI XUTUM 21/02/2022HUN YENILENEBILIR ENERJI XTUMY 21/02/2022HUN YENILENEBILIR ENERJI XBANA 21/02/2022HUN YENILENEBILIR ENERJI XHARZ 21/02/2022HUN YENILENEBILIR ENERJI XUHIZ 21/02/2022HUN YENILENEBILIR ENERJI XELKT 21/02/2022HUN YENILENEBILIR ENERJI XSIST 21/02/2022http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002743BIST