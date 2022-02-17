***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
17.02.2022 18:08
***HUNER*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
17/02/2022
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
130.000.000
Baz Fiyat (TL)
1,82
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
2.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
21/02/2022
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
15-16/02/2022
Açıklamalar
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş.'nin (Şirket) 130.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup Şirketin sermayesini temsil eden 580.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 21/02/2022 tarihinden itibaren Ana Pazar'da 1,82 TL/pay baz fiyat, "HUNER.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 2.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1002467
BIST
18:052.032
En Yüksek
|Değişim
|: 1,12%
|| 22,45
|Açılış
|: 2.025
|
|Önceki Kapanış
|: 2.010
|
2.032
En Düşük
2.004
18:0513,6552
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0734
|Açılış
|: 13,6150
|
|Önceki Kapanış
|: 13,6150
|
13,6789
En Düşük
13,5136
18:0515,4798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0226
|Açılış
|: 15,4400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4700
|
15,5161
En Düşük
15,3680
18:05832,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 2,85
|Açılış
|: 831,82
|
|Önceki Kapanış
|: 829,21
|
834,56
En Düşük
821,09
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHAAS
|12,87
|9.037.670
|% 10,00
|
|ISBTR
|66.622,70
|2.731.531
|% 10,00
|
|ISATR
|456.348,20
|456.348
|% 10,00
|
|UZERB
|61,20
|1.894.813
|% 9,97
|
|MERIT
|33,78
|36.537.382
|% 9,96
|
|CEOEM
|17,01
|37.813.963
|% -10,00
|
|ERSU
|5,76
|7.879.007
|% -10,00
|
|PKENT
|576,80
|1.418.351
|% -9,99
|
|MIPAZ
|5,53
|49.771.937
|% -9,93
|
|DZGYO
|2,78
|51.691.350
|% -9,45
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EREGL
|28,34
|828.730.044
|% 1,07
|
|GARAN
|11,84
|757.019.854
|% 0,34
|
|SISE
|13,29
|750.715.389
|% 1,61
|
|YKBNK
|4,03
|724.228.482
|% 1,00
|
|ODAS
|1,36
|225.262.991
|% 5,43
|
|THYAO
|29,40
|3.900.371.841
|% 2,30
|
|KRDMD
|11,74
|1.252.883.471
|% 2,00
|
|EKGYO
|2,33
|185.509.374
|% 1,30
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,6532
|13,6552
|% 0,54
|
|Euro
|15,4549
|15,4798
|% 0,15
|
|Sterlin
|18,5141
|18,6070
|% 0,41
|
|Frank
|14,7609
|14,8498
|% 0,41
|
|Riyal
|3,6281
|3,6463
|% 0,55
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.897
|1.897
|-1,66
|
|Altın Gr.
|832
|832
|2,62
|
|Cumhuriyet
|5.525
|5.608
|28,00
|
|Tam
|5.496
|5.633
|26,82
|
|Yarım
|2.656
|2.725
|12,98
|
|Çeyrek
|1.332
|1.362
|6,49
|
|Gümüş.Ons
|23,89
|23,94
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|10,48
|10,50
|0,08
|
|B. Petrol
|93,63
|93,63
|0,65
|