***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
21.04.2022 12:01
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022630
BIST
12:202.551
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 25,54
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.552
En Düşük
2.531
12:2014,6838
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0125
|Açılış
|: 14,6870
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,6864
En Düşük
14,6564
12:2016,0537
En Yüksek
|Değişim
|: 0,76%
|| 0,1218
|Açılış
|: 16,0350
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
12:20917,80
En Yüksek
|Değişim
|: -0,60%
|| -5,58
|Açılış
|: 917,80
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
917,22
BIST En Aktif Hisseler12:20
|SMART
|6,27
|21.780.382
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|8.496.601
|% 10,00
|
|TRCAS
|5,79
|51.604.116
|% 9,87
|
|EKGYO
|3,15
|2.145.411.985
|% 8,25
|
|TRGYO
|7,78
|100.421.196
|% 7,76
|
|MMCAS
|3,02
|297.636
|% -8,76
|
|HUNER
|3,11
|82.134.766
|% -7,72
|
|MEPET
|3,46
|5.257.091
|% -4,95
|
|AVGYO
|3,01
|10.868.225
|% -3,53
|
|PNLSN
|11,73
|14.326.087
|% -2,82
|
|EKGYO
|3,15
|2.145.411.985
|% 8,25
|
|THYAO
|39,36
|1.721.269.620
|% 1,29
|
|GARAN
|14,43
|1.402.962.544
|% 1,69
|
|ASELS
|28,18
|1.173.741.374
|% 1,15
|
|YKBNK
|5,36
|723.430.917
|% 0,94
|
|EKGYO
|3,15
|2.145.411.985
|% 8,25
|
|ODAS
|2,59
|388.032.588
|% -0,77
|
|YKBNK
|5,36
|723.430.917
|% 0,94
|
|DOHOL
|3,92
|411.681.266
|% 2,08
|
|GARAN
|14,43
|1.402.962.544
|% 1,69
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6779
|14,6838
|% 0,09
|
|Euro
|16,0330
|16,0537
|% 0,76
|
|Sterlin
|19,1161
|19,2120
|% 0,01
|
|Frank
|15,4154
|15,5082
|% 0,06
|
|Riyal
|3,9032
|3,9228
|% 0,09
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.945
|1.945
|-12,45
|
|Altın Gr.
|918
|918
|-5,58
|
|Cumhuriyet
|6.094
|6.186
|-13,00
|
|Tam
|6.065
|6.216
|-12,85
|
|Yarım
|2.932
|3.007
|-6,21
|
|Çeyrek
|1.470
|1.504
|-3,11
|
|Gümüş.Ons
|24,92
|24,94
|-0,28
|
|Gümüş Gr.
|11,74
|11,76
|-0,13
|
|B. Petrol
|108
|108
|1,30
|