***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
27.04.2022 12:37
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1024191
BIST
12:522.405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,54%
|| -13,12
|Açılış
|: 2.423
|
|Önceki Kapanış
|: 2.418
|
2.440
En Düşük
2.399
12:5214,8222
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0236
|Açılış
|: 14,8220
|
|Önceki Kapanış
|: 14,8170
|
14,8259
En Düşük
14,7775
12:5215,7430
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0036
|Açılış
|: 15,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 15,8200
|
15,7886
En Düşük
15,6882
12:52904,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -2,22
|Açılış
|: 904,14
|
|Önceki Kapanış
|: 906,36
|
907,90
En Düşük
898,41
BIST En Aktif Hisseler12:50
|UFUK
|25,96
|1.432.914
|% 10,00
|
|PKART
|17,11
|11.753.055
|% 9,96
|
|ACSEL
|47,34
|49.016.292
|% 9,79
|
|DAGHL
|34,00
|1.542.716
|% 9,61
|
|LIDER
|23,26
|249.652.685
|% 8,59
|
|EUHOL
|2,55
|38.619.937
|% -9,89
|
|SAFKR
|7,27
|55.060.495
|% -7,15
|
|MMCAS
|2,65
|43.600
|% -5,69
|
|DOKTA
|27,50
|450.891
|% -5,17
|
|TSPOR
|5,52
|159.728.285
|% -5,15
|
|THYAO
|38,58
|1.864.071.089
|% -1,33
|
|KRDMD
|14,51
|1.103.091.539
|% -0,96
|
|EREGL
|33,32
|1.073.157.994
|% 0,73
|
|YKBNK
|4,85
|899.150.087
|% -1,82
|
|SISE
|17,38
|885.357.241
|% -1,31
|
|EKGYO
|2,59
|553.449.509
|% -0,38
|
|YKBNK
|4,85
|899.150.087
|% -1,82
|
|ODAS
|2,35
|284.055.619
|% -0,84
|
|TSKB
|1,85
|169.701.799
|% -3,14
|
|KRDMD
|14,51
|1.103.091.539
|% -0,96
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,8162
|14,8257
|% 0,18
|
|Euro
|15,7445
|15,7524
|% 0,04
|
|Sterlin
|18,6072
|18,7005
|% 0,31
|
|Frank
|15,3170
|15,4093
|% 0,05
|
|Riyal
|3,9385
|3,9583
|% 0,16
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.898
|1.898
|-7,32
|
|Altın Gr.
|903
|903
|-3,09
|
|Cumhuriyet
|6.014
|6.105
|-31,00
|
|Tam
|5.988
|6.138
|-30,14
|
|Yarım
|2.894
|2.969
|-14,58
|
|Çeyrek
|1.452
|1.484
|-7,29
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,62
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,23
|11,24
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,71
|