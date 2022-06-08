***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.06.2022 11:00
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035660
BIST
11:512.661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 12,45
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:5117,1409
En Yüksek
|Değişim
|: 2,31%
|| 0,3867
|Açılış
|: 17,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1524
En Düşük
16,7519
11:5118,3551
En Yüksek
|Değişim
|: 2,12%
|| 0,3818
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3785
En Düşük
17,8912
11:511.018,16
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 20,33
|Açılış
|: 1.018,16
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,98
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:49
|EMKEL
|2,61
|25.195.241
|% 9,66
|
|FONET
|11,98
|31.462.791
|% 8,32
|
|AKSA
|64,55
|194.317.094
|% 7,49
|
|FADE
|6,90
|37.836.884
|% 7,14
|
|TUKAS
|12,67
|111.358.711
|% 5,85
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RALYH
|11,94
|34.928.421
|% -7,08
|
|RYGYO
|4,60
|49.538.509
|% -7,07
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|247,60
|12.187.904
|% -5,82
|
|THYAO
|49,56
|2.474.716.704
|% 2,27
|
|SISE
|23,24
|1.347.646.605
|% 0,69
|
|KRDMD
|15,46
|985.733.684
|% 2,25
|
|EREGL
|35,28
|917.633.366
|% 1,67
|
|SASA
|44,40
|804.212.293
|% 2,12
|
|SEGYO
|1,28
|270.771.988
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,87
|364.364.207
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,20
|439.008.015
|% -1,18
|
|ODAS
|3,08
|282.639.198
|% 2,67
|
|YKBNK
|4,84
|386.177.738
|% -0,82
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,1315
|17,1338
|% 2,27
|
|Euro
|18,3229
|18,3662
|% 2,19
|
|Sterlin
|21,3786
|21,4858
|% 1,67
|
|Frank
|17,4353
|17,5404
|% 1,63
|
|Riyal
|4,5509
|4,5738
|% 2,20
|
|11:49
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,89
|
|Altın Gr.
|1.015
|1.016
|17,86
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,98
|22,02
|-0,23
|
|Gümüş Gr.
|12,09
|12,11
|0,12
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,52
|
Seans Raporu
11:49
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12:04SEGYO
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