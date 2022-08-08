***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.08.2022 13:12
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1052867
BIST
14:362.783
En Yüksek
|Değişim
|: 1,19%
|| 32,75
|Açılış
|: 2.759
|
|Önceki Kapanış
|: 2.750
|
2.795
En Düşük
2.759
14:3617,9648
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0526
|Açılış
|: 18,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9900
|
17,9902
En Düşük
17,8708
14:3618,3202
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 0,0789
|Açılış
|: 18,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 18,3000
|
18,3520
En Düşük
18,1988
14:361.029,12
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 6,15
|Açılış
|: 1.029,38
|
|Önceki Kapanış
|: 1.022,97
|
1.030,00
En Düşük
1.019,43
BIST En Aktif Hisseler14:36
|YBTAS
|28.677,00
|1.495.263
|% 10,00
|
|NETAS
|22,24
|41.050.085
|% 9,99
|
|DAPGM
|38,96
|58.603.129
|% 9,99
|
|GSRAY
|4,74
|190.125.668
|% 9,98
|
|OBASE
|15,36
|14.350.618
|% 9,95
|
|ASUZU
|267,30
|14.689.739
|% -10,00
|
|SNGYO
|4,05
|198.767.064
|% -9,80
|
|BRKO
|1,78
|2.225.369
|% -9,64
|
|KZBGY
|40,10
|19.906.697
|% -9,60
|
|HUNER
|3,30
|168.934.903
|% -9,59
|
|THYAO
|58,20
|3.015.347.418
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,63
|1.519.487.330
|% 3,71
|
|EREGL
|28,32
|1.298.796.975
|% 2,68
|
|AKBNK
|9,26
|1.104.017.903
|% -1,17
|
|SISE
|23,84
|1.097.240.572
|% 1,88
|
|EKGYO
|3,63
|1.519.487.330
|% 3,71
|
|SKBNK
|2,33
|522.348.681
|% 5,43
|
|TSKB
|3,24
|714.035.633
|% 1,89
|
|YKBNK
|5,19
|1.006.578.412
|% -0,95
|
|ALBRK
|1,60
|202.005.462
|% 0,63
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9580
|17,9648
|% 0,29
|
|Euro
|18,3075
|18,3202
|% 0,43
|
|Sterlin
|21,6675
|21,7762
|% 0,51
|
|Frank
|18,6872
|18,7998
|% 0,75
|
|Riyal
|4,7663
|4,7902
|% 0,29
|
|14:36
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|6,22
|
|Altın Gr.
|1.029
|1.029
|6,43
|
|Cumhuriyet
|6.869
|6.972
|22,00
|
|Tam
|6.907
|6.954
|-36,00
|
|Yarım
|3.365
|3.400
|-18,00
|
|Çeyrek
|1.688
|1.699
|-9,00
|
|Gümüş.Ons
|20,20
|20,24
|0,33
|
|Gümüş Gr.
|11,68
|11,70
|0,23
|
|B. Petrol
|93,19
|93,19
|-1,73
|
Seans Raporu
14:36
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14:51GSRAY
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