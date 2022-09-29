***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
29.09.2022 17:22
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1066086
BIST
17:253.066
En Yüksek
|Değişim
|: -4,14%
|| -132,53
|Açılış
|: 3.219
|
|Önceki Kapanış
|: 3.198
|
3.241
En Düşük
3.057
17:2518,5303
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0122
|Açılış
|: 18,5200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,5610
En Düşük
18,4992
17:2518,0798
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 0,0600
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9200
|
18,1489
En Düşük
17,8996
17:25982,29
En Yüksek
|Değişim
|: -0,53%
|| -5,24
|Açılış
|: 982,29
|
|Önceki Kapanış
|: 987,53
|
989,60
En Düşük
978,50
BIST En Aktif Hisseler17:25
|BFREN
|1.390,40
|24.356.320
|% 10,00
|
|UFUK
|55,55
|1.542.548
|% 10,00
|
|UZERB
|42,68
|1.321.709
|% 10,00
|
|EKIZ
|13,14
|1.697.009
|% 9,96
|
|COSMO
|57,00
|2.834.682
|% 9,83
|
|ALARK
|56,30
|441.343.607
|% -9,99
|
|KMPUR
|52,25
|217.056.600
|% -9,99
|
|BAGFS
|23,14
|161.777.847
|% -9,96
|
|AVOD
|2,36
|75.339.040
|% -9,92
|
|ISGYO
|6,65
|17.940.476
|% -9,89
|
|THYAO
|66,00
|3.641.243.204
|% -4,28
|
|ASELS
|28,62
|3.322.621.466
|% -0,42
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|HEKTS
|53,65
|1.972.808.256
|% -9,83
|
|GARAN
|18,51
|1.833.556.594
|% -3,84
|
|SKBNK
|1,82
|955.210.819
|% -2,15
|
|TSKB
|2,37
|994.801.328
|% 1,28
|
|EKGYO
|3,73
|1.253.623.815
|% -3,62
|
|YKBNK
|6,80
|2.081.776.036
|% -3,68
|
|ZOREN
|3,17
|899.511.579
|% -8,12
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5182
|18,5303
|% 0,07
|
|Euro
|18,0652
|18,0798
|% 0,33
|
|Sterlin
|20,2696
|20,3712
|% 0,91
|
|Frank
|18,7912
|18,9044
|% -0,46
|
|Riyal
|4,9167
|4,9414
|% 0,40
|
|17:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.648
|1.649
|-11,45
|
|Altın Gr.
|981
|982
|-5,90
|
|Cumhuriyet
|6.580
|6.680
|-52,00
|
|Tam
|6.590
|6.675
|-106,00
|
|Yarım
|3.206
|3.263
|-52,00
|
|Çeyrek
|1.608
|1.632
|-25,00
|
|Gümüş.Ons
|18,53
|18,55
|-0,35
|
|Gümüş Gr.
|11,02
|11,04
|-0,21
|
|B. Petrol
|86,99
|86,99
|-1,06
|
Seans Raporu
17:25
daha fazla
-
17:40ULUUN
Yüzde -8.41 oranında düşüşle 22.88 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 611, 519 adet işlem
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17:39DEVA
Yüzde -8.18 oranında düşüşle 34.58 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 199, 274 adet işlem
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17:38MNDRS
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17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler HEKTS, TKFEN, TOASO
-
17:37
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler ASELS, TUPRS, VESTL