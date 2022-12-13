***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
13.12.2022 10:11
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1086801
BIST
12:025.194
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,70
|Açılış
|: 5.213
|
|Önceki Kapanış
|: 5.193
|
5.239
En Düşük
5.180
12:0218,6579
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0210
|Açılış
|: 18,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 18,7050
|
18,6782
En Düşük
18,5591
12:0219,6603
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0247
|Açılış
|: 19,7100
|
|Önceki Kapanış
|: 19,7700
|
19,6953
En Düşük
19,5690
12:021.070,20
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 3,66
|Açılış
|: 1.070,20
|
|Önceki Kapanış
|: 1.066,54
|
1.072,44
En Düşük
1.063,60
BIST En Aktif Hisseler12:02
|PKART
|31,90
|13.044.833
|% 10,00
|
|UZERB
|175,00
|366.625
|% 9,99
|
|BALAT
|19,29
|2.215.746
|% 9,98
|
|VKING
|20,72
|8.442.463
|% 9,98
|
|OZSUB
|21,84
|9.555.721
|% 9,97
|
|SASA
|117,20
|459.245.920
|% -5,56
|
|YESIL
|4,79
|29.729.834
|% -4,77
|
|DOKTA
|48,58
|65.582.058
|% -4,75
|
|SMRTG
|107,80
|402.479.286
|% -4,69
|
|ISMEN
|57,20
|92.828.671
|% -4,27
|
|ASELS
|59,55
|4.518.796.319
|% 1,19
|
|THYAO
|144,30
|3.406.896.541
|% -0,48
|
|DOAS
|156,40
|2.047.609.454
|% 2,56
|
|EKGYO
|7,92
|1.908.165.905
|% 0,51
|
|KRDMD
|17,35
|1.891.862.034
|% 1,40
|
|EKGYO
|7,92
|1.908.165.905
|% 0,51
|
|SKBNK
|2,75
|377.498.367
|% -1,79
|
|DOHOL
|9,10
|1.025.250.961
|% 0,33
|
|KRDMD
|17,35
|1.891.862.034
|% 1,40
|
|IHLAS
|1,23
|137.001.394
|% -3,15
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6335
|18,6579
|% 0,11
|
|Euro
|19,6538
|19,6603
|% 0,13
|
|Sterlin
|22,8033
|22,9177
|% 0,03
|
|Frank
|19,8329
|19,9524
|% 0,06
|
|Riyal
|4,9439
|4,9687
|% 0,10
|
|12:02
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.786
|1.786
|5,53
|
|Altın Gr.
|1.071
|1.071
|4,49
|
|Cumhuriyet
|7.184
|7.293
|-38,00
|
|Tam
|7.216
|7.267
|24,00
|
|Yarım
|3.494
|3.553
|12,00
|
|Çeyrek
|1.752
|1.776
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,02
|14,04
|0,07
|
|B. Petrol
|79,36
|79,36
|1,37
|
Seans Raporu
12:02
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