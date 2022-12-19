***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
19.12.2022 13:42
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1088398
BIST
15:425.378
En Yüksek
|Değişim
|: 3,14%
|| 163,85
|Açılış
|: 5.271
|
|Önceki Kapanış
|: 5.214
|
5.380
En Düşük
5.268
15:4218,6555
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0035
|Açılış
|: 79,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 79,0400
|
18,6685
En Düşük
18,6001
15:4219,7908
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0254
|Açılış
|: 8,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1100
|
19,8894
En Düşük
19,7129
15:4213,92
En Yüksek
|Değişim
|: -0,00%
|| -0,00
|Açılış
|: 13,92
|
|Önceki Kapanış
|: 13,92
|
14,05
En Düşük
13,81
BIST En Aktif Hisseler15:40
|UMPAS
|5,00
|2.378.095
|% 287,60
|
|SKBNK
|3,52
|1.091.137.176
|% 10,00
|
|OTTO
|80,30
|1.556.702
|% 10,00
|
|PLTUR
|13,32
|2.666.504
|% 9,99
|
|VAKBN
|13,77
|3.629.921.039
|% 9,98
|
|PAMEL
|243,00
|20.992.284
|% -10,00
|
|IDGYO
|3,97
|6.988.312
|% -9,98
|
|OZSUB
|23,50
|56.887.181
|% -9,96
|
|VKING
|18,80
|1.771.768
|% -9,96
|
|EUREN
|12,98
|763.696.481
|% -9,42
|
|YKBNK
|12,71
|10.072.257.564
|% 8,17
|
|PETKM
|19,77
|7.283.530.280
|% 3,08
|
|THYAO
|143,70
|4.888.622.260
|% 3,16
|
|ISCTR
|13,56
|4.823.876.008
|% 9,09
|
|AKBNK
|20,48
|4.607.563.046
|% 9,81
|
|YKBNK
|12,71
|10.072.257.564
|% 8,17
|
|EKGYO
|8,34
|3.330.899.064
|% 1,46
|
|PETKM
|19,77
|7.283.530.280
|% 3,08
|
|ISCTR
|13,56
|4.823.876.008
|% 9,09
|
|SKBNK
|3,52
|1.091.137.176
|% 10,00
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6468
|18,6605
|% 0,05
|
|Euro
|19,7968
|19,8130
|% 0,24
|
|Sterlin
|22,6455
|22,7590
|% 0,14
|
|Frank
|19,9225
|20,0425
|% 0,15
|
|Riyal
|4,9424
|4,9672
|% -0,04
|
|15:40
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|2,33
|
|Altın Gr.
|1.076
|1.076
|1,16
|
|Cumhuriyet
|7.221
|7.330
|5,00
|
|Tam
|7.257
|7.305
|47,00
|
|Yarım
|3.514
|3.571
|23,00
|
|Çeyrek
|1.763
|1.785
|11,00
|
|Gümüş.Ons
|23,17
|23,21
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|13,90
|13,92
|-0,00
|
|B. Petrol
|79,90
|79,90
|0,86
|
Seans Raporu
15:40
daha fazla
-
15:55PEGYO
Yüzde 8.23 oranında artışla 5.13 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 525, 199 adet işlem
-
15:54GSRAY
Yüzde 7.31 oranında artışla 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 687, 206 adet işlem
-
15:53GSRAY
Yüzde 7.43 oranında artışla 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 54, 571, 966 adet işlem
-
15:52CUSAN
Yüzde 9.94 oranında artışla 23.88 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 314, 569 adet işlem
-
15:51XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 162, 3 artarak (% 3.56 ) 4, 719