***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
10.01.2023 10:09
***HUNER*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HUNER]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HUNER.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1099229
BIST
10:165.108
En Yüksek
|Değişim
|: -1,22%
|| -63,12
|Açılış
|: 5.169
|
|Önceki Kapanış
|: 5.171
|
5.169
En Düşük
5.091
10:1618,7832
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0126
|Açılış
|: 18,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,9100
|
18,7888
En Düşük
18,6015
10:1620,1545
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0056
|Açılış
|: 20,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1000
|
20,2406
En Düşük
19,9729
10:161.130,82
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 1,79
|Açılış
|: 1.130,82
|
|Önceki Kapanış
|: 1.129,03
|
1.132,49
En Düşük
1.120,20
BIST En Aktif Hisseler10:14
|EUHOL
|2,41
|21.544.518
|% 15,87
|
|SDTTR
|51,50
|1.543.198
|% 10,00
|
|HKTM
|74,55
|55.553.483
|% 9,96
|
|ONCSM
|28,12
|301.840
|% 9,93
|
|GSRAY
|8,22
|285.904.435
|% 9,89
|
|VKING
|33,30
|246.920
|% -10,00
|
|UMPAS
|4,48
|274.261
|% -9,49
|
|METUR
|7,06
|860.424
|% -7,47
|
|KATMR
|2,39
|73.500.424
|% -7,00
|
|TSPOR
|4,25
|26.326.248
|% -5,76
|
|THYAO
|137,80
|806.634.066
|% -0,43
|
|EREGL
|40,08
|622.325.753
|% 0,65
|
|ASELS
|59,50
|485.434.687
|% 0,68
|
|KRDMD
|18,82
|404.359.761
|% 0,16
|
|KOZAL
|589,00
|356.465.163
|% -0,71
|
|EKGYO
|8,69
|306.125.790
|% -0,46
|
|GSRAY
|8,22
|285.904.435
|% 9,89
|
|KATMR
|2,39
|73.500.424
|% -7,00
|
|KRDMD
|18,82
|404.359.761
|% 0,16
|
|YKBNK
|10,06
|200.403.895
|% -0,59
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7762
|18,7791
|% 0,05
|
|Euro
|20,1467
|20,1629
|% 0,07
|
|Sterlin
|22,7541
|22,8682
|% -0,15
|
|Frank
|20,2891
|20,4113
|% -0,00
|
|Riyal
|4,9850
|5,0100
|% 0,09
|
|10:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.873
|1.873
|2,00
|
|Altın Gr.
|1.131
|1.131
|1,93
|
|Cumhuriyet
|7.644
|7.760
|57,00
|
|Tam
|7.654
|7.717
|9,00
|
|Yarım
|3.707
|3.775
|4,00
|
|Çeyrek
|1.859
|1.888
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|23,59
|23,63
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|14,24
|14,26
|-0,01
|
|B. Petrol
|79,39
|79,39
|-0,26
|