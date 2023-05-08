***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.04.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıBM Bağımsız Denetim A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi27.04.2023Tescil Tarihi08.05.2023Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su08.05.2023-10826AçıklamalarŞirketimizin 2023 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere BM Bağımsız Denetim A.Ş.'nin seçilmesine ilişkin 27.04.2023 tarihli Genel Kurul Kararı, T.C. İstanbul Ticaret Sicili Müdürlüğü tarafından 08.05.2023 tarihinde tescil işlemi tamamlanmış ve aynı gün Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde 10826 sayı ilan ile edilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1148211BIST