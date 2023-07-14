***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme
14.07.2023 11:37
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Esas Sözleşme )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.03.2022
Açıklamalar
Şirketimizin yürürlükteki Esas Sözleşme'sinde herhangi bir tadil değişikliği bulunmayıp, esas sözleşme metninde düzenlemeler yapılmıştır, ekte yer almaktadır.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 18/03/2022 18/03/2022 10540
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1172005
BIST
'
14:166.409
En Düşük
|Değişim
|: 0,65%
|| 41,11
|Açılış
|: 6.416
|
|Önceki Kapanış
|: 6.368
|
6.354
En Yüksek
6.435
14:1626,1943
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 0,1741
|Açılış
|: 26,2500
|
|Önceki Kapanış
|: 26,2400
|
26,2067
En Düşük
25,9818
14:1629,4408
En Yüksek
|Değişim
|: 0,73%
|| 0,2124
|Açılış
|: 29,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,3000
|
29,4692
En Düşük
29,0484
14:161.648,66
En Yüksek
|Değişim
|: 0,43%
|| 7,01
|Açılış
|: 1.648,66
|
|Önceki Kapanış
|: 1.641,66
|
1.649,63
En Düşük
1.636,81
BIST En Aktif Hisseler14:16
|EDIP
|12,98
|126.307.082
|% 10,00
|
|TGSAS
|26,62
|18.990.543
|% 10,00
|
|HATEK
|11,11
|37.640.299
|% 10,00
|
|BAYRK
|8,26
|147.305.852
|% 9,99
|
|MAALT
|538,50
|20.034.292
|% 9,99
|
|VANGD
|14,40
|17.246.117
|% -10,00
|
|IHAAS
|21,44
|69.497.986
|% -9,99
|
|PRZMA
|24,68
|3.357.517
|% -9,99
|
|AYCES
|239,90
|207.655.718
|% -9,98
|
|GRNYO
|10,24
|32.944.624
|% -9,94
|
|THYAO
|213,30
|5.574.431.190
|% 1,81
|
|ASELS
|70,00
|5.158.091.695
|% 2,94
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|ASTOR
|83,00
|2.384.892.284
|% -0,30
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|ISCTR
|14,59
|2.320.232.525
|% -1,15
|
|YKBNK
|13,94
|2.173.582.959
|% -2,31
|
|EKGYO
|8,31
|1.117.125.942
|% -0,12
|
|SKBNK
|2,86
|349.945.591
|% -2,05
|
|AKBNK
|24,50
|2.702.295.817
|% 0,25
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,1828
|26,1943
|% 0,67
|
|Euro
|29,4219
|29,4408
|% 0,73
|
|Sterlin
|34,2450
|34,4167
|% 0,41
|
|Frank
|30,3745
|30,5575
|% 0,57
|
|Riyal
|6,9611
|6,9960
|% 0,59
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-1,05
|
|Altın Gr.
|1.648
|1.649
|7,01
|
|Cumhuriyet
|10.960
|11.125
|-20,00
|
|Tam
|10.608
|10.799
|16,00
|
|Yarım
|5.304
|5.425
|8,00
|
|Çeyrek
|2.660
|2.712
|4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,79
|24,82
|-0,07
|
|Gümüş Gr.
|20,87
|20,90
|0,06
|
|B. Petrol
|81,20
|81,20
|-0,16
|