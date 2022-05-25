***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiBağbaşı Hidro Elektrik Santralinde Enerji Üretiminin Geçici DurdurulmasıDurdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi14 MW Kurulu Güce Sahip Bağbaşı Hidro Elektrik Santralinde Üretimin Geçici Olarak DurmasıFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniBağbaşı Hidro Elektrik Santralinin olduğu bölgede, mevsim koşulları gereği devam eden yoğun yağışlardan kaynaklı iletim hattında toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kaymasına bağlı olarak su iletim hattı borusunda hasar meydana gelmiş olup su kaçağı başlamıştır. Yağmur sebebi ile zaten gevşemiş olan toprak zemine iletim hattı borusundan sızan suların da etkisi ile heyelan ve su taşkınları meydana gelmiş, bunun sonucu altı tamamen boşalan su iletim hattı borusu kullanılamaz hale gelmiş tesiste elektrik üretimi durmuştur.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi25.05.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi23.05.2022Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiBelirsiz olmakla birlikte, üretim (hasılat) kaybının tespiti ve tazmini ile ilgili sigorta şirketi ekspertiz çalışmalarına başlamıştır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıBağbaşı Hidro Elektrik Santralinin tekrar üretime geçmesinin 2 ila 4 ay sürmesi beklenmektedir. Bu dört aylık süre için üretim ve hasılat kaybı sırayla %2,6 ve %1,6 olarak tahmin edilmektedir.İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler- Şirketimiz tarafından sağlanan iş makinası ve personellere ilave olarak Karayolları, DSİ ve AFAD tarafından sağlanan iş makinası ve kamyonlarla yolun açılma çalışmaları ve göçükten dolayı birikmeye başlayan su kontrollü şekilde tahliye edilmiştir. - Sigorta ekspertiz firması sahaya getirilerek üretim (hasılat) ve onarım maliyetinin tespiti ve tazminine yönelik çalışmalarına başlamıştır. - Dron uçuşu ile çekilecek olan video, fotoğraflarla geniş çaplı hasar tespit çalışması gerçekleştirilecek. - Proje firmaları ile görüşülerek hasarın onarılması ve riskli olabileceği değerlendirilen bölgenin rehabilite edilmesi için projelendirme çalışmaları başlatılacak. - Yapılacak olan onarım ve rehabilitasyon çalışmalarında mevcut durumda ki PVC borular yerine çelik veya CTP boru kullanılarak benzer kazaların oluşmasının önüne geçilecek. - Dron çekimlerine ek olarak sahada bizzat haritacı tarafından yapılacak koordinat alımları ile çevre arazilerin mahiyetleri ve muhtemel hasar durumları tespit edilecek. - Devam edecek olan onarım çalışmaları için ilave all-risk poliçesi düzenlenecek.Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarGerekli tadilatlardan sonra DSİ'den proje onayı alınacak.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen TarihBelirsiz olmakla birlikte 2 ile 4 ay arası elektrik üretimin durdurulması tahmin edilmektedir.Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkilenmemektedir.Açıklamalar23.05.2022 tarihinde, Şirketimiz Bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş'ye ait Erzurum İli Tortum ilçesinde bulunan 14 MW'lik Bağbaşı Hidro Elektrik Santralinin olduğu bölgede mevsim koşulları gereği devam edenyoğun yağışlardan kaynaklı iletim hattında toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kaymasınabağlı olarak su iletim hattı borusunda hasar meydana gelmiş olup su kaçağı başlamıştır. Yağmur sebebi ile zatengevşemiş olan toprak zemine iletim hattı borusundan sızan sularında ektisi ile heyelan ve su taşkınları meydana gelmiş,heyelan sonucu altı tamamen boşalan su iletim hattı borusu kullanılamaz hale gelmiştir.Yöre halkında ve şirket çalışanlarında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, heyelan esnasında bölgede teknikkontrol ve takip işlemi gerçekleştiren 3 şirket çalışanı hafif şekilde yaralanmış ve hastanedeki ayakta tedavilerisonrasında taburcu edilmişlerdir.Şirketimiz tarafından sağlanan iş makinası ve personellere ilave olarak Karayolları, DSİ ve AFAD desteği ile yolun açılmaçalışmaları ve derenin aktif hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olası risklerden dolayı tahliye edilenyakın bölgedeki köy halkının risklerin bertaraf edilmesine müteakip evlerine dönmeleri sağlanmıştır.Teknik ekibimiz tarafından yürütülen hasar tespit ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, sigorta ekspertiz firması sahaya getirilerek üretim (hasılat) ve onarım maliyetinin tespiti ve tazminine yönelik çalışmalara başlamıştır.İlk değerlendirmelere göresantralin elektrik üretimine yaklaşık 2 ile 4 ay arasında ara verileceği öngörülmektedir.Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032490BIST