***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
25.05.2022 19:09
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )
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Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi
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Bildirim İçeriği
Bildirime Konu Durumun Niteliği
Bağbaşı Hidro Elektrik Santralinde Enerji Üretiminin Geçici Durdurulması
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
14 MW Kurulu Güce Sahip Bağbaşı Hidro Elektrik Santralinde Üretimin Geçici Olarak Durması
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Bağbaşı Hidro Elektrik Santralinin olduğu bölgede, mevsim koşulları gereği devam eden yoğun yağışlardan kaynaklı iletim hattında toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kaymasına bağlı olarak su iletim hattı borusunda hasar meydana gelmiş olup su kaçağı başlamıştır. Yağmur sebebi ile zaten gevşemiş olan toprak zemine iletim hattı borusundan sızan suların da etkisi ile heyelan ve su taşkınları meydana gelmiş, bunun sonucu altı tamamen boşalan su iletim hattı borusu kullanılamaz hale gelmiş tesiste elektrik üretimi durmuştur.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
25.05.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
23.05.2022
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
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Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Belirsiz olmakla birlikte, üretim (hasılat) kaybının tespiti ve tazmini ile ilgili sigorta şirketi ekspertiz çalışmalarına başlamıştır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Bağbaşı Hidro Elektrik Santralinin tekrar üretime geçmesinin 2 ila 4 ay sürmesi beklenmektedir. Bu dört aylık süre için üretim ve hasılat kaybı sırayla %2,6 ve %1,6 olarak tahmin edilmektedir.
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
- Şirketimiz tarafından sağlanan iş makinası ve personellere ilave olarak Karayolları, DSİ ve AFAD tarafından sağlanan iş makinası ve kamyonlarla yolun açılma çalışmaları ve göçükten dolayı birikmeye başlayan su kontrollü şekilde tahliye edilmiştir. - Sigorta ekspertiz firması sahaya getirilerek üretim (hasılat) ve onarım maliyetinin tespiti ve tazminine yönelik çalışmalarına başlamıştır. - Dron uçuşu ile çekilecek olan video, fotoğraflarla geniş çaplı hasar tespit çalışması gerçekleştirilecek. - Proje firmaları ile görüşülerek hasarın onarılması ve riskli olabileceği değerlendirilen bölgenin rehabilite edilmesi için projelendirme çalışmaları başlatılacak. - Yapılacak olan onarım ve rehabilitasyon çalışmalarında mevcut durumda ki PVC borular yerine çelik veya CTP boru kullanılarak benzer kazaların oluşmasının önüne geçilecek. - Dron çekimlerine ek olarak sahada bizzat haritacı tarafından yapılacak koordinat alımları ile çevre arazilerin mahiyetleri ve muhtemel hasar durumları tespit edilecek. - Devam edecek olan onarım çalışmaları için ilave all-risk poliçesi düzenlenecek.
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Gerekli tadilatlardan sonra DSİ'den proje onayı alınacak.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
Belirsiz olmakla birlikte 2 ile 4 ay arası elektrik üretimin durdurulması tahmin edilmektedir.
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilenmemektedir.
Açıklamalar
23.05.2022 tarihinde, Şirketimiz Bağlı ortaklıklarından Kayen Heta Enerji Elektrik Üretim Sanayi ve Tic. A.Ş'ye ait Erzurum İli Tortum ilçesinde bulunan 14 MW'lik Bağbaşı Hidro Elektrik Santralinin olduğu bölgede mevsim koşulları gereği devam eden
yoğun yağışlardan kaynaklı iletim hattında toprak kayması meydana gelmiştir. Toprak kaymasına
bağlı olarak su iletim hattı borusunda hasar meydana gelmiş olup su kaçağı başlamıştır. Yağmur sebebi ile zaten
gevşemiş olan toprak zemine iletim hattı borusundan sızan sularında ektisi ile heyelan ve su taşkınları meydana gelmiş,
heyelan sonucu altı tamamen boşalan su iletim hattı borusu kullanılamaz hale gelmiştir.
Yöre halkında ve şirket çalışanlarında herhangi bir can kaybı yaşanmamış olup, heyelan esnasında bölgede teknik
kontrol ve takip işlemi gerçekleştiren 3 şirket çalışanı hafif şekilde yaralanmış ve hastanedeki ayakta tedavileri
sonrasında taburcu edilmişlerdir.
Şirketimiz tarafından sağlanan iş makinası ve personellere ilave olarak Karayolları, DSİ ve AFAD desteği ile yolun açılma
çalışmaları ve derenin aktif hale getirilmesine yönelik çalışmalar devam etmektedir. Olası risklerden dolayı tahliye edilen
yakın bölgedeki köy halkının risklerin bertaraf edilmesine müteakip evlerine dönmeleri sağlanmıştır.
Teknik ekibimiz tarafından yürütülen hasar tespit ve onarım çalışmaları devam etmektedir. Ayrıca, sigorta ekspertiz firması sahaya getirilerek üretim (hasılat) ve onarım maliyetinin tespiti ve tazminine yönelik çalışmalara başlamıştır.
İlk değerlendirmelere göre
santralin elektrik üretimine yaklaşık 2 ile 4 ay arasında ara verileceği öngörülmektedir.
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ile paylaşılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1032490
BIST