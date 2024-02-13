***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFaaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale GelmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBildirime Konu Durumun NiteliğiBağbaşı Hidroelektik Santrali'nde üretimin geçici olarak durdurulması.Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi14 MW kurulu güce sahip HES'de üretimin durdurulması.Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin NedeniPlanlı bakım kapsamında su iletim hattında u-PVC boru değişim işlemi çalışması.Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi13.02.2024Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi13.02.2024Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine EtkisiFaaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına EtkisiÜretimin düşük olduğu bir dönem olması nedeniyle önemli bir ciro kaybı olmayacaktır.Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki PayıÜretimin düşük olduğu bir dönem olması nedeniyle önemli bir ciro kaybı olmayacaktırİş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi SayısıYoktur.Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının ToplamıYoktur.Şirket Yönetimince Alınan TedbirlerYeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken OlaylarBakım çalışmalarının en fazla 5 gün süreceği öngörülmektedir.Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih17.02.2024Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl EtkileneceğiEtkilememektedir.AçıklamalarPlanlı bakım çalışmaları kapsamında13.02.2024 tarihinde Erzurum'da bulunan Bağbaşı Hidroelektrik Enerjisi Santrali'mizde su iletim hattında u-PVC boru değişim işlemi çalışmalarına başlanmış olup bu doğrultuda üretim faaliyetlerinin en fazla 5 gün süreyle geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir.Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249264BIST