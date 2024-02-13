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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

13.02.2024 18:11
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansı


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Faaliyetlerin Kısmen veya Tamamen Durdurulması ya da İmkansız Hale Gelmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bildirime Konu Durumun Niteliği
Bağbaşı Hidroelektik Santrali'nde üretimin geçici olarak durdurulması.
Durdurulan/İmkansız Hale Gelen Faaliyetler Hakkında Bilgi
14 MW kurulu güce sahip HES'de üretimin durdurulması.
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Nedeni
Planlı bakım kapsamında su iletim hattında u-PVC boru değişim işlemi çalışması.
Varsa Yetkili Organ Karar Tarihi
13.02.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Geçerlik Tarihi
13.02.2024
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Üretimine Etkisi
-
Faaliyetlerin Durdurulmasının/İmkansız Hale Gelmesinin Şirketin Toplam Satışlarına Etkisi
Üretimin düşük olduğu bir dönem olması nedeniyle önemli bir ciro kaybı olmayacaktır.
Kısmen Durdurma Sözkonusu ise Durdurulan Faaliyetlerin Toplam Üretim ve Satışlar İçindeki Payı
Üretimin düşük olduğu bir dönem olması nedeniyle önemli bir ciro kaybı olmayacaktır
İş Akitleri Feshedilen/Feshedilecek Kişi Sayısı
Yoktur.
Ödenen/Ödenecek Kıdem Ve İhbar Tazminatlarının Toplamı
Yoktur.
Şirket Yönetimince Alınan Tedbirler
-
Yeniden Faaliyete Başlanması İçin Gerçekleşmesi Gereken Olaylar
Bakım çalışmalarının en fazla 5 gün süreceği öngörülmektedir.
Yeniden Faaliyete Başlanacaksa Öngörülen Tarih
17.02.2024
Şirketin Süreklilik Varsayımının Nasıl Etkileneceği
Etkilememektedir.
Açıklamalar

Planlı bakım çalışmaları kapsamında
13.02.2024  tarihinde Erzurum'da bulunan Bağbaşı Hidroelektrik Enerjisi Santrali'mizde su iletim hattında u-PVC boru değişim işlemi çalışmalarına başlanmış olup bu doğrultuda  üretim faaliyetlerinin en fazla 5 gün süreyle  geçici olarak durdurulmasına karar verilmiştir. 
Süreç ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımız ile paylaşılacaktır.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249264


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