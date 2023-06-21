***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi22/05/2023Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıSTOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETIEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuElektrik depolama teknolojisi, yazılımı ve ekipmanları için ar-ge, üretim ve satış faaliyetleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000 TLEdinim YöntemiKuruluşta Edinim (Establishment)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih21.06.2023Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı400.000 TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar400.000 TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%80Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%80Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%80Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)0,01İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)0,08Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiŞirket faaliyetlerine olumlu etkisinin olması beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuruluşta EdinimKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi22/05/2023Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniMevzuat uyarınca zorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarHun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak katma değerli alanlara yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda, özellikle elektrik depolama teknolojisi alanında projeler gerçekleştirilmesine ilişkin gerekli finansman ve sermayenin sağlanması amacıyla,Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi Blok N1B İç Kapı N 21 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı olan 500.000 TL sermayesi ile % 80 oranında kurucu ortağı olduğumuz STOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.Ş. ünvanlı şirket kurulmuştur.%80 İştirakımız olan STOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.Ş. 'nin faaliyet konusu aşağıdaki gibidir:"Sarj edilemeyen (birincil) pil ve bataryalar ile bunların aksam ve parçalarının imalatını yapmak, enerji depolama sistemlerinde kullanılmak üzere batarya yönetim sistemi ve batarya paketi tasarımı geliştirmek, bunları satmak, pazarlamak, ihraç etmek, çeşitli teknolojilere sahip katı aküler, akışkan aküler ve benzeri enerji depolama teknolojileri, fotovoltaik güneş paneli, rüzgar türbinleri, yoğunlastırılmış güneş enerjisi, termoelektrik elemanlar ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji üretim teknolojileri konusunda ürün ve sistem tasarımı, geliştirme yapmak, üretmek, satmak, satış sonrası hizmetleri vermek, ithal ve ihraç etmektir."Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161000BIST