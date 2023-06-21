***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
21.06.2023 18:12
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Edinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi
22/05/2023
Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?
Evet
Edinilen Finansal Duran Varlığın Unvanı
STOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET ANONIM SIRKETI
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Elektrik depolama teknolojisi, yazılımı ve ekipmanları için ar-ge, üretim ve satış faaliyetleri
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
500.000 TL
Edinim Yöntemi
Kuruluşta Edinim (Establishment)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
21.06.2023
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
400.000 TL
Beher Payın Alış Fiyatı
1 TL
Toplam Tutar
400.000 TL
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
%80
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
%80
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
0,01
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
0,08
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Şirket faaliyetlerine olumlu etkisinin olması beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Kuruluşta Edinim
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
-
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
22/05/2023
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
-
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Mevzuat uyarınca zorunlu değildir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Hun Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. olarak katma değerli alanlara yatırım yapma stratejimiz doğrultusunda, özellikle elektrik depolama teknolojisi alanında projeler gerçekleştirilmesine ilişkin gerekli finansman ve sermayenin sağlanması amacıyla,
Levent Mahallesi Cömert Sokak Yapı Kredi Plaza Sitesi Blok N1B İç Kapı N 21 Beşiktaş/İstanbul adresinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne bağlı olan 500.000 TL sermayesi ile % 80 oranında kurucu ortağı olduğumuz STOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.Ş. ünvanlı şirket kurulmuştur.
%80 İştirakımız olan STOREMATE TEKNOLOJI SANAYI VE TICARET A.Ş. 'nin faaliyet konusu aşağıdaki gibidir:
"Sarj edilemeyen (birincil) pil ve bataryalar ile bunların aksam ve parçalarının imalatını yapmak, enerji depolama sistemlerinde kullanılmak üzere batarya yönetim sistemi ve batarya paketi tasarımı geliştirmek, bunları satmak, pazarlamak, ihraç etmek, çeşitli teknolojilere sahip katı aküler, akışkan aküler ve benzeri enerji depolama teknolojileri, fotovoltaik güneş paneli, rüzgar türbinleri, yoğunlastırılmış güneş enerjisi, termoelektrik elemanlar ve benzeri yeni ve yenilenebilir enerji üretim teknolojileri konusunda ürün ve sistem tasarımı, geliştirme yapmak, üretmek, satmak, satış sonrası hizmetleri vermek, ithal ve ihraç etmektir."
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1161000
BIST