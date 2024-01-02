***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( İzahname (SPK Onayına Sunulan) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİzahname (SPK Onayına Sunulan)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2023Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketmiz Esas Sözleşmesi'nin Sermaye ve Paylar başlıklı 6. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Şirketimizin 2.000.000.000-TL olan kayıtlı sermaye tavanı içinde 580.000.000-TL olan çıkarılmış sermayesinin tamamı nakden (bedelli) karşılanmak suretiyle %72,41 oranında 420.000.000-TL artırılarak 1.000.000.000-TL'ye çıkarılmasına ilişkin hazırlanan izahnamenin onaylanması için Sermaye Piyasası Kurulu'na 02.01.2024 tarihinde (bugün) ekteki taslak izahname ile başvuruda bulunulmuştur.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine saygılarımızla sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231245BIST