***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası
23.02.2022 14:38
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kar Dağıtım Politikası
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 04.01.2022 tarih ve 2022/09 sayılı kararı ile
İlk yapılacak Genel Kurul toplantısında onaya sunulmak üzere Sermaye Piyasası Kurulu ("SPK") mevzuatları çerçevesinde hazırlanmış olan "Kar Payı Dağıtım Politikası" ektedir.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1003711
BIST
18:052.016
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -1,43
|Açılış
|: 2.034
|
|Önceki Kapanış
|: 2.017
|
2.043
En Düşük
2.016
18:0513,8160
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0135
|Açılış
|: 13,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8750
|
13,8746
En Düşük
13,7030
18:0515,6685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0249
|Açılış
|: 15,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7200
|
15,7577
En Düşük
15,5259
18:05847,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,44%
|| 3,67
|Açılış
|: 847,09
|
|Önceki Kapanış
|: 843,64
|
849,69
En Düşük
835,65
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUNER
|2,42
|9.674.168
|% 10,00
|
|DERHL
|5,96
|54.476.810
|% 9,96
|
|OYLUM
|4,86
|4.339.921
|% 9,95
|
|ORCAY
|24,36
|30.244.192
|% 9,93
|
|DAGHL
|13,50
|5.359.775
|% 9,93
|
|KLGYO
|1,02
|14.212.273
|% -57,50
|
|SERVE
|17,82
|791.956
|% -10,00
|
|LIDFA
|4,06
|2.957.710
|% -9,98
|
|ISBTR
|57.111,00
|1.549.191
|% -9,35
|
|MIPAZ
|5,18
|18.276.847
|% -6,33
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|THYAO
|28,08
|3.113.809.921
|% -2,77
|
|SISE
|12,87
|960.244.488
|% -0,77
|
|PETKM
|8,13
|839.712.046
|% 0,25
|
|KRDMD
|11,72
|4.038.834.178
|% 1,38
|
|ODAS
|1,40
|357.295.954
|% 2,94
|
|YKBNK
|3,92
|617.083.698
|% -1,75
|
|EREGL
|30,42
|4.328.560.902
|% 7,11
|
|KARSN
|4,00
|522.337.297
|% -3,38
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8153
|13,8169
|% 0,10
|
|Euro
|15,6328
|15,6679
|% 0,16
|
|Sterlin
|18,6588
|18,7524
|% -0,19
|
|Frank
|14,9891
|15,0794
|% 0,49
|
|Riyal
|3,6731
|3,6916
|% 0,13
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.908
|1.909
|7,77
|
|Altın Gr.
|847
|847
|3,43
|
|Cumhuriyet
|5.628
|5.713
|-22,00
|
|Tam
|5.603
|5.743
|-25,45
|
|Yarım
|2.708
|2.778
|-12,31
|
|Çeyrek
|1.358
|1.389
|-6,16
|
|Gümüş.Ons
|24,54
|24,56
|0,40
|
|Gümüş Gr.
|10,88
|10,90
|0,17
|
|B. Petrol
|93,88
|93,88
|0,03
|