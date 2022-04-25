***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
25.04.2022 09:47
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Payı Dağıtım İşlemleri Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 30.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek
Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek N
10:012.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -14,17
|Açılış
|: 2.471
|
|Önceki Kapanış
|: 2.473
|
2.474
En Düşük
2.458
10:0114,7678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0251
|Açılış
|: 14,7570
|
|Önceki Kapanış
|: 14,7500
|
14,7702
En Düşük
14,7180
10:0115,8517
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0699
|Açılış
|: 15,9300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9400
|
15,9641
En Düşük
15,8150
10:01910,91
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -4,76
|Açılış
|: 910,91
|
|Önceki Kapanış
|: 915,67
|
917,28
En Düşük
906,93
BIST En Aktif Hisseler10:01
|FORMT
|1,54
|984.182
|% 5,48
|
|ALGYO
|39,32
|47.201.525
|% 4,38
|
|GSDHO
|3,93
|6.015.089
|% 3,97
|
|EKGYO
|2,91
|17.475.216
|% 3,66
|
|AVTUR
|2,60
|36.621
|% 3,59
|
|IHAAS
|19,90
|1.716.674
|% -5,95
|
|UZERB
|36,22
|9.055
|% -4,68
|
|IDEAS
|21,86
|50.278
|% -2,84
|
|ATLAS
|1,43
|101.938
|% -2,05
|
|QNBFL
|73,00
|146
|% -1,82
|
|AKBNK
|9,14
|1.556.183.426
|% 0,00
|
|KRDMD
|15,34
|1.344.813.550
|% 0,00
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|KOZAL
|165,30
|897.899.186
|% 0,00
|
|KARSN
|5,00
|476.836.853
|% -1,19
|
|ODAS
|2,55
|1.307.941.436
|% 0,00
|
|AKBNK
|9,14
|1.556.183.426
|% 0,00
|
|KARSN
|5,00
|476.836.853
|% -1,19
|
|KRDMD
|15,34
|1.344.813.550
|% 0,00
|
|HUNER
|3,18
|134.796.661
|% 0,00
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7657
|14,7678
|% 0,17
|
|Euro
|15,8365
|15,8517
|% -0,44
|
|Sterlin
|18,7464
|18,8404
|% -0,65
|
|Frank
|15,3417
|15,4341
|% 0,01
|
|Riyal
|3,9262
|3,9459
|% 0,18
|
|10:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.918
|1.918
|-13,45
|
|Altın Gr.
|909
|909
|-6,19
|
|Cumhuriyet
|6.100
|6.192
|-32,00
|
|Tam
|6.072
|6.223
|-6,93
|
|Yarım
|2.935
|3.010
|-3,35
|
|Çeyrek
|1.472
|1.505
|-1,68
|
|Gümüş.Ons
|23,75
|23,78
|-0,38
|
|Gümüş Gr.
|11,25
|11,26
|-0,20
|
|B. Petrol
|102
|102
|-3,84
|