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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2022 09:47
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 2021 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı Kar Payı Dağıtım İşlemleri Sonuçları Hakkında
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 30.03.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 22.04.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek N
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ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
FORMT 1,54 984.182 % 5,48  
ALGYO 39,32 47.201.525 % 4,38  
GSDHO 3,93 6.015.089 % 3,97  
EKGYO 2,91 17.475.216 % 3,66  
AVTUR 2,60 36.621 % 3,59  
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Dolar 14,7657 14,7678 % 0,17  
Euro 15,8365 15,8517 % -0,44  
Sterlin 18,7464 18,8404 % -0,65  
Frank 15,3417 15,4341 % 0,01  
Riyal 3,9262 3,9459 % 0,18  
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10:01 Alış Satış %  
Altın Ons 1.918 1.918 -13,45  
Altın Gr. 909 909 -6,19  
Cumhuriyet 6.100 6.192 -32,00  
Tam 6.072 6.223 -6,93  
Yarım 2.935 3.010 -3,35  
Çeyrek 1.472 1.505 -1,68  
Gümüş.Ons 23,75 23,78 -0,38  
Gümüş Gr. 11,25 11,26 -0,20  
B. Petrol 102 102 -3,84  
Seans Raporu 10:01
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