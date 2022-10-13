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***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

13.10.2022 17:01
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri


***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )

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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Borsa İstanbul A.Ş.'nin  13.10.2022 tarih ve E-18454353-100.06-11803 sayılı yazısına istinaden
Şirketimiz payları (HUNER.E) üzerinde son dönemde gerçekleşen olağandışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı "Özel Durumlar Tebliği"'nin 8.maddesi çerçevesinde Şirketimiz paylarının fiyatlarını ve/veya yatırımcılarımızın kararlarını etkileyebilecek kamuya açıklanmamış özel bir durum bulunmamaktadır.
Kamuoyunun bilgilerine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1071669


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Tam 6.660 6.719 -74,00  
Yarım 3.245 3.285 -35,00  
Çeyrek 1.626 1.642 -19,00  
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Gümüş Gr. 11,14 11,16 -0,21  
B. Petrol 92,33 92,33 -0,12  
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