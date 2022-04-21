***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2022 20:00
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz'un 21.04.2022 tarih ve 2022/30 sayılı toplantısında
21.04.2022 tarihli istifa dilekçesiyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Sn. Yonca Kartal'ın istifasının kabulüne, yerine 22.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda ortakların onayına sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitemizce önerilen Sn. Oruç Burak Kavuncu'nun seçilmesine,
toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022804
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7153
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0440
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7444
En Düşük
14,6564
18:0515,9770
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0451
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05920,71
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -2,67
|Açılış
|: 920,71
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|THYAO
|40,18
|4.931.502.471
|% 3,40
|
|GARAN
|14,49
|3.460.413.006
|% 2,11
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|ASELS
|28,52
|2.629.902.199
|% 2,37
|
|KRDMD
|16,23
|2.363.136.600
|% 0,19
|
|EKGYO
|3,10
|2.989.977.808
|% 6,53
|
|TSKB
|2,07
|750.560.882
|% 3,50
|
|VAKBN
|4,75
|1.578.971.953
|% 7,95
|
|ODAS
|2,53
|856.715.829
|% -3,07
|
|HALKB
|6,19
|1.717.716.023
|% 3,86
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6973
|14,6989
|% 0,19
|
|Euro
|15,9580
|15,9782
|% 0,29
|
|Sterlin
|19,1093
|19,2051
|% -0,03
|
|Frank
|15,3668
|15,4593
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9088
|3,9284
|% 0,23
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.946
|1.947
|-11,22
|
|Altın Gr.
|919
|919
|-4,63
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,53
|24,57
|-0,65
|
|Gümüş Gr.
|11,57
|11,59
|-0,31
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,14
|
Seans Raporu
18:05
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17:59INVEO
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17:57
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17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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17:57
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