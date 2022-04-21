***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarYönetim Kurulumuz'un 21.04.2022 tarih ve 2022/30 sayılı toplantısında21.04.2022 tarihli istifa dilekçesiyle Yönetim Kurulu Üyeliği görevinden istifa eden Sn. Yonca Kartal'ın istifasının kabulüne, yerine 22.04.2022 tarihli Olağan Genel Kurul Toplantısı' nda ortakların onayına sunulmak üzere, Kurumsal Yönetim Komitemizce önerilen Sn. Oruç Burak Kavuncu'nun seçilmesine,toplantıya katılanların oy birliğiyle karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022804BIST