***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
25.08.2022 18:26
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
23.08.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin İtalya'da yerleşik iştiraki olan AQUILA S.R.L, iş geliştirme ve mevcut yenilenebilir enerji santrali portföyünü Avrupa'da büyütme faaliyetleri kapsamında, İtalya'nın güneyindeki Basilicata, Puglia ve Sicilya bölgeleri başta olmak üzere, çeşitli bölgelerde güneş enerjisinden elektrik üretimi tesisi lisansları geliştiren yerel firmalarla görüşmelere başlamıştır.
İtalya'daki söz konusu ilgilenilen ve inceleme başlatılan projeler, saha başına minimum 1MW, maksimum 45MW kapasiteli olup, ilgili şebeke işletmecilerinden (Terna, Enel) kapasite tahsisi almış yerel (PAUR), ulusal (PUA) veya hızlandırılmış (PAS) idari başvuru sürecinin başlangıcında veya farklı aşamalarındaki güneş enerji santrali projeleridir.
Bu kapsamda, sabit fiyat ile garantili alım sözleşmesi olan ("feed in tariff" ve "power puchase agreement") projelere öncelik verilmekte olup, İtalya'nın değişik bölgelerindeki seçenekler özenle değerlendirilmektedir.
Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058424
BIST
18:053.137
En Yüksek
|Değişim
|: 2,50%
|| 76,47
|Açılış
|: 3.076
|
|Önceki Kapanış
|: 3.060
|
3.146
En Düşük
3.075
18:0518,1743
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0326
|Açılış
|: 18,2150
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2150
|
18,1769
En Düşük
18,1333
18:0518,1199
En Yüksek
|Değişim
|: 0,16%
|| 0,0281
|Açılış
|: 18,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0500
|
18,2374
En Düşük
18,0804
18:051.025,59
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 3,94
|Açılış
|: 1.025,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.021,65
|
1.031,38
En Düşük
1.020,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HALKB
|6,49
|1.526.164.539
|% 10,00
|
|EKIZ
|10,45
|1.411.867
|% 10,00
|
|BRMEN
|2,20
|576.193
|% 10,00
|
|VAKBN
|5,50
|588.899.712
|% 10,00
|
|VAKFN
|3,19
|296.625.061
|% 10,00
|
|SNPAM
|11,70
|1.213.040
|% -10,00
|
|COSMO
|29,28
|2.862.501
|% -9,96
|
|TSPOR
|5,90
|464.707.815
|% -7,23
|
|OBASE
|16,25
|214.451.212
|% -6,72
|
|KIMMR
|5,70
|71.860.968
|% -5,94
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|THYAO
|70,30
|7.057.708.534
|% 2,40
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|GARAN
|25,76
|3.264.115.960
|% 9,99
|
|ISCTR
|7,84
|8.489.851.552
|% 4,12
|
|YKBNK
|6,56
|5.349.905.132
|% 8,61
|
|EKGYO
|3,84
|2.651.223.803
|% 1,05
|
|AKBNK
|11,98
|5.291.630.456
|% 8,22
|
|DOHOL
|5,30
|1.727.016.172
|% 7,51
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,1647
|18,1743
|% 0,18
|
|Euro
|18,0997
|18,1199
|% 0,16
|
|Sterlin
|21,3841
|21,4914
|% 0,26
|
|Frank
|18,7475
|18,8605
|% 0,31
|
|Riyal
|4,8205
|4,8446
|% 0,18
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|5,03
|
|Altın Gr.
|1.025
|1.025
|3,48
|
|Cumhuriyet
|6.820
|6.923
|24,00
|
|Tam
|6.857
|6.918
|3,00
|
|Yarım
|3.341
|3.382
|1,00
|
|Çeyrek
|1.676
|1.691
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|19,18
|19,21
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|11,20
|11,21
|0,05
|
|B. Petrol
|101
|101
|-0,22
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 66, 67 artarak (% 2.46 ) 2, 782
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : SEYKM, UTPYA, ULUFA, HKTM, QNBFB, BRMEN, VAKBN, HEDEF, HALKB, DOGUB
-
17:57
EKIZ, ALBRK, KLNMA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
AYDEM, SANFM, TSPOR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
Bu seansda işlem gören 270 hisse senedinden 186 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 74 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 10 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem