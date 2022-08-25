***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi23.08.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin İtalya'da yerleşik iştiraki olan AQUILA S.R.L, iş geliştirme ve mevcut yenilenebilir enerji santrali portföyünü Avrupa'da büyütme faaliyetleri kapsamında, İtalya'nın güneyindeki Basilicata, Puglia ve Sicilya bölgeleri başta olmak üzere, çeşitli bölgelerde güneş enerjisinden elektrik üretimi tesisi lisansları geliştiren yerel firmalarla görüşmelere başlamıştır.İtalya'daki söz konusu ilgilenilen ve inceleme başlatılan projeler, saha başına minimum 1MW, maksimum 45MW kapasiteli olup, ilgili şebeke işletmecilerinden (Terna, Enel) kapasite tahsisi almış yerel (PAUR), ulusal (PUA) veya hızlandırılmış (PAS) idari başvuru sürecinin başlangıcında veya farklı aşamalarındaki güneş enerji santrali projeleridir.Bu kapsamda, sabit fiyat ile garantili alım sözleşmesi olan ("feed in tariff" ve "power puchase agreement") projelere öncelik verilmekte olup, İtalya'nın değişik bölgelerindeki seçenekler özenle değerlendirilmektedir.Gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılarımızla paylaşılmaya devam edecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1058424BIST