***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi29.09.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar29.09.2022 tarihli özel durum açıklamasında belirttiğimiz üzereŞirketimizin sahip olduğu lisanslı elektrik üretim santrallerinden Salihli'deki Biyokütle elektrik santrali tesisinin birden çok kaynaklı elektrik üretim tesisine dönüştürülmesi amacıyla kurulu gücün %15'ine tekabül eden 1.5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımızın 19.01.2023 tarihinde kabulü yapılmış ve devreye alınmıştır.Devreye alınan 1.5 MW ‘a ilave olarak, mevcut tesisimize 8.5 MW yardımcı kaynak GES kurulum izin başvuru süreci devam etmektedir.Tek bir üretim tesisinde birden fazla kaynaktan elektrik enerjisi üretilebilmesine imkân sağlayan Hibrit santraller, üretim tesislerinin daha verimli ve daha uzun süreli çalışmasına ve elektrik kurulu gücü sınırları içerisinde daha fazla elektrik üretilmesine imkân vermektedir.Şirketimiz, bu yatırımlarla kurulu gücünü en verimli şekilde kullanma imkanına kavuşarak, verimliliğini ve üretimini arttırmış olacaktır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgilerine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1103525BIST