***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
24.02.2023 15:01
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.02.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
10.02.2023 tarihli KAP açıklamamıza istinaden
Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremden etkilenen tek tesisimiz olan Yarbaşı Güneş Enerjisi Santrali'nde (3,19 MW) üretim geçici olarak durdurulmuştu.
Bugün itibariyle tüm tesis devreye alınarak, elektrik üretimine başlanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1116694
BIST
17:295.078
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -8,29
|Açılış
|: 5.088
|
|Önceki Kapanış
|: 5.086
|
5.114
En Düşük
5.054
17:2918,8867
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0124
|Açılış
|: 19,1250
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1420
|
18,9081
En Düşük
18,7970
17:2919,9114
En Yüksek
|Değişim
|: -0,56%
|| -0,1127
|Açılış
|: 20,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 20,2900
|
20,2664
En Düşük
19,8826
17:291.099,64
En Yüksek
|Değişim
|: -0,63%
|| -6,99
|Açılış
|: 1.099,64
|
|Önceki Kapanış
|: 1.106,63
|
1.109,40
En Düşük
1.099,24
BIST En Aktif Hisseler17:29
|ULUSE
|347,60
|31.903.394
|% 10,00
|
|EMKEL
|5,39
|42.003.036
|% 10,00
|
|OZSUB
|14,97
|54.255.439
|% 9,99
|
|AFYON
|11,23
|1.209.270.511
|% 9,99
|
|BIOEN
|15,76
|102.294.831
|% 9,98
|
|COSMO
|101,20
|1.567.024
|% -8,75
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|DERHL
|5,30
|24.496.898
|% -7,02
|
|CANTE
|70,70
|290.181.288
|% -5,86
|
|YONGA
|29,84
|115.685
|% -5,75
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|EREGL
|44,46
|5.093.281.686
|% 0,18
|
|ASTOR
|37,10
|3.401.691.296
|% 8,61
|
|TUPRS
|599,60
|3.267.902.682
|% 2,23
|
|EKGYO
|8,67
|5.532.290.974
|% 7,17
|
|ALBRK
|2,92
|1.102.378.840
|% -7,59
|
|KRDMD
|22,52
|6.038.973.956
|% 3,59
|
|BUCIM
|8,02
|1.581.137.441
|% 4,29
|
|DOHOL
|9,26
|1.116.253.176
|% 6,07
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,8842
|18,8867
|% 0,07
|
|Euro
|19,9027
|19,9114
|% -0,56
|
|Sterlin
|22,4609
|22,5735
|% -0,72
|
|Frank
|20,0313
|20,1520
|% -0,55
|
|Riyal
|5,0159
|5,0411
|% 0,01
|
|17:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.813
|1.813
|-10,69
|
|Altın Gr.
|1.100
|1.100
|-6,52
|
|Cumhuriyet
|7.468
|7.581
|-23,00
|
|Tam
|7.498
|7.569
|-55,00
|
|Yarım
|3.663
|3.704
|-27,00
|
|Çeyrek
|1.831
|1.852
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|21,01
|21,04
|-0,32
|
|Gümüş Gr.
|12,73
|12,75
|-0,21
|
|B. Petrol
|81,78
|81,78
|-0,43
|
Seans Raporu
17:29
daha fazla
-
17:44ELITE
Yüzde -3.56 oranında düşüşle 31.44 lira fiyatla işlem gören hissede 453, 787 adet işlem
-
17:42DAGHL
Yüzde -3.83 oranında düşüşle 8.78 lira fiyatla işlem gören hissede 583, 741 adet işlem
-
17:41MOBTL
Yüzde -3.70 oranında düşüşle 3.64 lira fiyatla işlem gören hissede 20, 335, 063 adet işlem
-
17:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 04 kaybederek (% -0.22 ) 4, 542
-
17:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRSAN, AKSA, BASCM, IDEAS, OYAKC, BIOEN, VANGD, PINSU, AFYON, ULUSE