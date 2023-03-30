***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi20.01.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarH29 Biyokütle Santrali'nin 10,5MW gücündeki elektriksel gücü 12MW'a yükseltilmiştir.Buna ilaveten,H29 Biyokütle Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izin başvurumuz sonucunda 1,5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız kabul edilmişti, kabul edilen kapasitemize ek olarak 8,49 MW yardımcı kaynak GES tesisi için bugün EPDK'ya başvuru yapılmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129880BIST