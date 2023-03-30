***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.03.2023 18:12
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
20.01.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
H29 Biyokütle Santrali'nin 10,5MW gücündeki elektriksel gücü 12MW'a yükseltilmiştir.
Buna ilaveten,
H29 Biyokütle Santrali için 9.99 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES tesisi kurulum izin başvurumuz sonucunda 1,5 MW kapasiteli yardımcı kaynak GES yatırımımız kabul edilmişti, kabul edilen kapasitemize ek olarak 8,49 MW yardımcı kaynak GES tesisi için bugün EPDK'ya başvuru yapılmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımız ile duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1129880
BIST
18:054.896
En Yüksek
|Değişim
|: -0,95%
|| -47,11
|Açılış
|: 4.926
|
|Önceki Kapanış
|: 4.943
|
5.000
En Düşük
4.881
18:0519,1707
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0506
|Açılış
|: 19,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,3900
|
19,2148
En Düşük
19,1200
18:0520,9576
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 0,1991
|Açılış
|: 21,1400
|
|Önceki Kapanış
|: 21,0100
|
21,0108
En Düşük
20,7260
18:051.219,85
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 11,17
|Açılış
|: 1.219,51
|
|Önceki Kapanış
|: 1.208,68
|
1.220,05
En Düşük
1.203,94
BIST En Aktif Hisseler18:05
|EKSUN
|78,65
|9.784.453
|% 10,00
|
|MAKIM
|20,90
|96.908.317
|% 10,00
|
|ELITE
|31,02
|23.433.188
|% 10,00
|
|UZERB
|201,30
|1.813.512
|% 10,00
|
|BVSAN
|73,20
|602.359.594
|% 9,99
|
|DGGYO
|47,70
|313.271.216
|% -10,00
|
|PAMEL
|229,30
|123.824.213
|% -9,97
|
|KRSTL
|8,96
|85.548.378
|% -8,94
|
|LIDFA
|5,60
|118.267.031
|% -7,13
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|ASTOR
|53,60
|2.991.408.025
|% -0,46
|
|THYAO
|121,90
|2.833.548.030
|% -2,17
|
|EREGL
|35,92
|2.695.624.973
|% -1,10
|
|AKFYE
|19,00
|5.948.876.557
|% -6,59
|
|ISCTR
|13,52
|3.595.619.975
|% 0,07
|
|SKBNK
|2,34
|473.403.071
|% 6,36
|
|YKBNK
|9,91
|1.996.103.050
|% -1,59
|
|ALBRK
|2,81
|498.472.578
|% 5,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,1665
|19,1707
|% 0,26
|
|Euro
|20,9202
|20,9576
|% 0,96
|
|Sterlin
|23,6460
|23,7646
|% 0,63
|
|Frank
|20,8891
|21,0149
|% 0,66
|
|Riyal
|5,0905
|5,1160
|% 0,20
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.979
|1.979
|13,97
|
|Altın Gr.
|1.218
|1.218
|9,13
|
|Cumhuriyet
|8.158
|8.282
|1,00
|
|Tam
|8.201
|8.300
|24,00
|
|Yarım
|4.021
|4.061
|11,00
|
|Çeyrek
|2.010
|2.031
|6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,77
|23,80
|0,45
|
|Gümüş Gr.
|14,63
|14,65
|0,29
|
|B. Petrol
|78,66
|78,66
|1,07
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59KRSTL
Yüzde -6.81 oranında düşüşle 9.17 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 508, 132 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde -6.14 oranında düşüşle 5.66 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 298, 047 adet işlem
-
17:57KRSTL
Yüzde -7.52 oranında düşüşle 9.10 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 438, 876 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 4, 884 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -1, 19 altında . İşlem hacmi 47, 296.00 milyon TL de
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17:55MIPAZ
Yüzde -4.80 oranında düşüşle 8.52 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 223, 451 adet işlem