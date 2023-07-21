***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi15.06.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar15.06.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yurdakan İşkesen 15.06.2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifa etmiştir. İstifa eden Sn. Yurdakan İşkesen yerine Kurumsal Yönetim Komitemizce önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsız üye adaylığı niteliğini taşıyan ekte bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi bulunan Sn. Kadir Kırhan Uluçay'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilmesine ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında seçimin onaylanması ile selefinin süresinin tamamlanmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174216BIST