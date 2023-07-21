***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.07.2023 17:05
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
15.06.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
15.06.2023 tarihli özel durum açıklamamızda belirttiğimiz üzere, Şirketimizin Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Sn. Yurdakan İşkesen 15.06.2023 tarihinde Bağımsız Yönetim Kurulu Üyeliği, Denetimden Sorumlu Komite, Riskin Erken Saptanması Komitesi ve Kurumsal Yönetim Komitesi üyeliği görevlerinden istifa etmiştir. İstifa eden Sn. Yurdakan İşkesen yerine Kurumsal Yönetim Komitemizce önerilen ve Sermaye Piyasası Kurulu'ndan uygun görüş alınarak, II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği kapsamında bağımsız üye adaylığı niteliğini taşıyan ekte bağımsızlık beyanı ve özgeçmişi bulunan Sn. Kadir Kırhan Uluçay'ın yapılacak ilk genel kurul toplantısına kadar seçilmesine ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında seçimin onaylanması ile selefinin süresinin tamamlanmasına, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174216
BIST
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17:596.691
En Düşük
|Değişim
|: 0,13%
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|Açılış
|: 6.688
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|Önceki Kapanış
|: 6.682
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6.618
En Yüksek
6.724
17:5926,9401
En Yüksek
|Değişim
|: 0,72%
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|Açılış
|: 27,0700
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|Önceki Kapanış
|: 27,1800
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27,0609
En Düşük
26,6357
17:5929,9937
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,1442
|Açılış
|: 30,1000
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|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,3083
En Düşük
29,6517
17:591.697,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 3,13
|Açılış
|: 1.697,68
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|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
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1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|180,40
|1.581.874.846
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.077.361.036
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.461.830
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.443.354
|% 10,00
|
|MARKA
|13,70
|99.242.950
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.644.574
|% -9,94
|
|AVGYO
|7,16
|14.347.335
|% -7,85
|
|KGYO
|57,45
|105.472.462
|% -7,64
|
|ASTOR
|97,70
|11.187.094.309
|% 8,92
|
|THYAO
|224,00
|6.997.654.129
|% -0,53
|
|TUPRS
|91,55
|4.593.175.265
|% 0,60
|
|EUPWR
|175,60
|3.801.267.965
|% 3,84
|
|ASELS
|72,05
|3.517.674.910
|% -2,17
|
|ZOREN
|3,98
|2.420.351.438
|% 7,28
|
|EKGYO
|8,26
|2.517.496.329
|% -2,94
|
|SKBNK
|3,00
|870.718.869
|% 1,69
|
|ODAS
|9,93
|2.697.534.067
|% 1,33
|
|CANTE
|20,76
|3.324.565.217
|% -4,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9327
|26,9401
|% 0,72
|
|Euro
|29,9713
|29,9937
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4888
|34,6617
|% 0,47
|
|Frank
|30,9766
|31,1632
|% 0,73
|
|Riyal
|7,1640
|7,2000
|% 0,73
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.959
|1.959
|-10,48
|
|Altın Gr.
|1.700
|1.700
|5,49
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.125
|11.250
|-59,00
|
|Yarım
|5.562
|5.651
|-29,00
|
|Çeyrek
|2.781
|2.825
|-15,00
|
|Gümüş.Ons
|24,63
|24,66
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|21,37
|21,39
|0,08
|
|B. Petrol
|80,42
|80,42
|0,80
|
Seans Raporu
17:59
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
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17:57
Adet bazında en çok işlem gören ilk 3 hisse senedi ZOREN, EKGYO, SKBNK
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17:57XU100
Endeks 6, 716 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 51 üstünde . İşlem hacmi 113, 444.00 milyon TL de
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17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem