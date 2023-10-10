***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %35,24 oranında paylarına sahip olan Koray Holding A.Ş. Yönetim Kurulu'nca yapılan değerlendirmeler sonucundaKoray Holding A.Ş. şirket paylarının halka arz edilmesine ve bu çerçevede gerekli çalışmaların yapılmasına karar verilmiştir.Halka arz süreci kapsamında, Kayıtlı Sermaye Sistemine geçiş ve Şirket Esas Sözleşmesi'nin Sermaye Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat hükümlerine uygun hale getirilmesi amacıyla Sermaye Piyasası Kurulu'na 10.10.2023 tarihinde başvuru yapılmıştır.Halka arz süreci ile ilgili gelişmeler kamuoyu ve yatırımcılar ile ayrıca paylaşılacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203954BIST