***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.10.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İtalya'daki %100 bağlı ortaklığı olan AQUILA SRL firmasının, İtalya'nın güneyinde bulunan Sicilya bölgesinde 9MW AC gücündeki güneş enerjisi santrali projesi için dağıtım sistemi operatörüne (E-DistribuzioneS.p.A ) yapılan kapasite başvurusu olumlu sonuçlanmıştır. İlgili projenin idari izin başvuruları önümüzdeki günlerde yapılacaktır. İzin sürecinin tamamlanmasına müteakip inşaat aşamasına geçilecektir.Kamoyu ve yatırımcılarımıza saygılarımızla duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1252398BIST