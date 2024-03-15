***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.03.2024 17:26
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.10.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin %35,24 oranında paylarına sahip olan Koray Holding A.Ş.'nin 15.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında halka arz süreci kapsamında
Başvuru yapıldığı tarihte Koray Holding A.Ş.'nin %30,91 oranında iştiraki olan Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. paylarının 06.03.2024 tarihinde devredilmesi sebebiyle
Koray Holding A.Ş.'nin yeniden yapılandırılması söz konusu olduğundan 10.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun durdurulmasına ve ileri bir tarihte tekrar halka arz süreci çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259259
BIST
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18:058.829
En Düşük
|Değişim
|: -0,62%
|| -54,82
|Açılış
|: 8.902
|
|Önceki Kapanış
|: 8.884
|
8.796
En Yüksek
8.908
18:0532,1998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0702
|Açılış
|: 32,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 32,4900
|
32,7824
En Düşük
32,0319
18:0535,1189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0083
|Açılış
|: 35,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 35,4000
|
35,6701
En Düşük
34,8755
18:052.238,28
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 3,41
|Açılış
|: 2.238,28
|
|Önceki Kapanış
|: 2.234,87
|
2.279,61
En Düşük
2.226,79
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|DOBUR
|196,10
|80.068.272
|% 9,98
|
|ARTMS
|65,60
|375.375.174
|% 9,97
|
|PEGYO
|20,84
|83.995.523
|% 9,97
|
|YAPRK
|394,25
|150.444.880
|% 9,97
|
|FONET
|31,20
|59.314.538
|% -9,98
|
|ERSU
|21,30
|37.107.254
|% -9,97
|
|MIPAZ
|92,50
|198.353.360
|% -9,67
|
|DGATE
|47,00
|40.215.936
|% -9,09
|
|KLRHO
|48,34
|189.294.083
|% -8,62
|
|THYAO
|270,25
|8.285.067.417
|% -0,55
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|OBAMS
|55,00
|3.583.408.586
|% 10,00
|
|MIATK
|70,15
|3.532.868.638
|% -1,20
|
|ASTOR
|101,40
|3.329.779.622
|% -3,61
|
|ISCTR
|10,24
|1.813.336.515
|% -1,44
|
|ZOREN
|5,13
|524.036.254
|% -0,58
|
|EKGYO
|10,78
|1.052.130.838
|% -1,10
|
|REEDR
|57,80
|5.624.860.533
|% 1,14
|
|YKBNK
|22,04
|1.973.518.396
|% 1,10
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|32,1937
|32,2013
|% 0,22
|
|Euro
|35,1000
|35,1168
|% 0,02
|
|Sterlin
|41,4853
|41,6932
|% 0,41
|
|Frank
|36,8679
|37,0527
|% 0,57
|
|Riyal
|8,6869
|8,7304
|% 0,56
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|25,39
|25,41
|% 0,66
|
|Platin
|940,91
|942,56
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.083,90
|1.086,41
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|85,23
|85,23
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.162,79
|2.163,11
|% 0,66
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59KUTPO
Yüzde -4.55 oranında düşüşle 83.95 lira fiyatla işlem gören hissede 639, 934 adet işlem
-
17:58KLRHO
Yüzde -9.00 oranında düşüşle 48.14 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 464, 072 adet işlem
-
17:56ULUSE
Yüzde -3.94 oranında düşüşle 175.60 lira fiyatla işlem gören hissede 130, 224 adet işlem
-
17:55XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -48, 77 kaybederek (% -0.63 ) 7, 724
-
17:55
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KERVN, CATES, VRGYO, IZINV, OBAMS, PEGYO, ALVES, DOBUR, ARTMS, SODSN