***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.10.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin %35,24 oranında paylarına sahip olan Koray Holding A.Ş.'nin 15.03.2024 tarihli Yönetim Kurulu Toplantısında halka arz süreci kapsamındaBaşvuru yapıldığı tarihte Koray Holding A.Ş.'nin %30,91 oranında iştiraki olan Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. paylarının 06.03.2024 tarihinde devredilmesi sebebiyleKoray Holding A.Ş.'nin yeniden yapılandırılması söz konusu olduğundan 10.10.2023 tarihinde Sermaye Piyasası Kurulu'na yapılan başvurunun durdurulmasına ve ileri bir tarihte tekrar halka arz süreci çalışmalarına başlanmasına karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259259BIST