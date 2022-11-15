***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
15.11.2022 18:09
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )
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Türkçe
Sermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
24.08.2022
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin 33'ncü maddesi uyarınca Sermaye Artırımından Elde Edilen Fonun kullanımı ile ilgili hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.
Yatırımcılarımızın ve kamuoyunun bilgilerine saygıyla sunulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1080139
BIST
18:004.657
En Yüksek
|Değişim
|: 1,90%
|| 86,80
|Açılış
|: 4.632
|
|Önceki Kapanış
|: 4.570
|
4.687
En Düşük
4.535
18:0018,6195
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0159
|Açılış
|: 18,7200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,6700
|
18,6485
En Düşük
18,5529
18:0019,3232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,53%
|| 0,1027
|Açılış
|: 19,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 19,2300
|
19,5094
En Düşük
19,1707
18:001.058,93
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -1,13
|Açılış
|: 1.058,93
|
|Önceki Kapanış
|: 1.060,06
|
1.068,94
En Düşük
1.055,51
BIST En Aktif Hisseler18:00
|GLCVY
|26,40
|59.918.665
|% 10,00
|
|BRLSM
|22,22
|159.571.394
|% 10,00
|
|HKTM
|101,20
|356.311.877
|% 10,00
|
|KONKA
|58,30
|295.383.262
|% 10,00
|
|KUVVA
|41,58
|1.974.688
|% 10,00
|
|MNDRS
|9,91
|204.925.249
|% -9,99
|
|SNGYO
|3,43
|999.551.935
|% -9,97
|
|NTHOL
|12,88
|194.841.627
|% -7,93
|
|GARFA
|22,06
|6.536.817
|% -7,62
|
|OTTO
|41,80
|1.372.993
|% -7,19
|
|THYAO
|109,00
|9.787.977.910
|% -0,64
|
|EREGL
|37,60
|8.842.718.573
|% 0,70
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|ASELS
|41,14
|5.795.866.090
|% -1,34
|
|AKBNK
|16,19
|5.385.915.123
|% 6,30
|
|ISCTR
|9,73
|5.009.265.144
|% 5,08
|
|YKBNK
|10,79
|5.383.327.062
|% 9,99
|
|ODAS
|12,32
|5.986.611.974
|% 3,62
|
|SKBNK
|2,34
|1.035.395.744
|% 1,30
|
|TSKB
|3,26
|1.437.784.300
|% 2,52
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6085
|18,6195
|% 0,09
|
|Euro
|19,3049
|19,3232
|% 0,53
|
|Sterlin
|22,0959
|22,2067
|% 1,34
|
|Frank
|19,6307
|19,7489
|% -0,10
|
|Riyal
|4,9381
|4,9629
|% 0,07
|
|18:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.771
|1.771
|-1,28
|
|Altın Gr.
|1.060
|1.061
|0,59
|
|Cumhuriyet
|7.086
|7.193
|72,00
|
|Tam
|7.034
|7.171
|37,00
|
|Yarım
|3.416
|3.506
|18,00
|
|Çeyrek
|1.708
|1.752
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|21,60
|21,62
|-0,36
|
|Gümüş Gr.
|12,99
|13,00
|-0,15
|
|B. Petrol
|92,15
|92,15
|-0,99
|
Seans Raporu
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