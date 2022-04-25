***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 26.12.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Koray Grubu Şirketler Yönetim Kurulu Üyesi, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 77.59 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -ORUÇ BURAK KAVUNCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -İLKER HAKAN KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.12.2021 İcrada Görevli - - Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -HASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016030 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi BaşkanıYURDAKAN İŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil - Yoktur. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016030 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023476BIST