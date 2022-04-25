***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
25.04.2022 15:33
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
ORHUN KARTAL Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İnşaat Mühendisi 26.12.2014 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi Koray Grubu Şirketler Yönetim Kurulu Üyesi, Kartal Yenilenebilir Enerji Üretim A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Hayır 77.59 A ve B Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
ORUÇ BURAK KAVUNCU Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil - - Evet 0 0 Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
İLKER HAKAN KAYHAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Makine Mühendisi 30.12.2021 İcrada Görevli - - Hayır - Bağımsız Üye Değil - Değerlendirilmedi Hayır -
HASAN RECAİ ANBARCI Erkek Yönetim Kurulu Üyesi İnşaat Mühendisi 30.12.2021 İcrada Görevli Değil Yoktur Yoktur Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016030 Değerlendirilmedi Hayır Riskin Erken Saptanması Komitesi Üyesi,Denetimden Sorumlu Komite Başkanı, Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanı
YURDAKAN İŞKESEN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 22.04.2022 İcrada Görevli Değil - Yoktur. Evet - Bağımsız Üye https://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1016030 Değerlendirilmedi Hayır Denetimden Sorumlu Komitesi Üyesi, Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi, Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023476
BIST
15:222.485
En Yüksek
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler15:20
|ACSEL
|39,20
|35.059.385
|% 9,99
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|DAGHL
|28,20
|5.598.714
|% 9,98
|
|KSTUR
|262,40
|1.422.733
|% 9,97
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|UFUK
|21,46
|802.025
|% 9,94
|
|ISKUR
|1.150.000,00
|1.150.000
|% 9,52
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|KGYO
|5,13
|2.733.449
|% -10,00
|
|BALAT
|8,50
|216.080
|% -5,66
|
|MMCAS
|2,71
|506.002
|% -4,91
|
|SODSN
|25,20
|110.121
|% -4,55
|
|ARMDA
|99,65
|660.353
|% -4,37
|
|THYAO
|39,80
|3.431.069.396
|% 0,15
|
|GARAN
|14,98
|2.523.685.877
|% 5,57
|
|SISE
|17,96
|1.688.718.028
|% 0,73
|
|ASELS
|27,16
|1.330.833.824
|% 0,59
|
|AKBNK
|9,31
|1.279.230.795
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,78
|998.705.177
|% -0,97
|
|ODAS
|2,55
|664.366.791
|% 0,00
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|TSKB
|2,01
|474.480.916
|% 2,55
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|YKBNK
|5,18
|1.192.538.696
|% 1,57
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|GARAN
|14,98
|2.523.685.877
|% 5,57
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|15:20
|Alış
|Satış
|%
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|Dolar
|14,7638
|14,7695
|% 0,18
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|Euro
|15,8665
|15,8738
|% -0,30
|
|Sterlin
|18,7668
|18,8610
|% -0,55
|
|Frank
|15,3984
|15,4912
|% 0,38
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|Riyal
|3,9251
|3,9448
|% 0,15
|
|15:20
|Alış
|Satış
|%
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|Altın Ons
|1.895
|1.896
|-35,86
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|Altın Gr.
|905
|905
|-10,96
|
|Cumhuriyet
|6.032
|6.125
|-67,00
|
|Tam
|6.000
|6.149
|-73,69
|
|Yarım
|2.900
|2.975
|-35,65
|
|Çeyrek
|1.455
|1.487
|-17,82
|
|Gümüş.Ons
|23,42
|23,44
|-0,71
|
|Gümüş Gr.
|11,17
|11,19
|-0,27
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|B. Petrol
|101
|101
|-4,81
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Seans Raporu
15:20
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15:35NATEN
Yüzde 4.36 oranında artışla 68.15 lira fiyatla işlem gören hissede 935, 228 adet işlem
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15:34XU100
Endeks 2, 486 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 30, 233.00 milyon TL de
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15:34SMRTG
Yüzde 5.70 oranında artışla 18.91 lira fiyatla işlem gören hissede 14, 762, 836 adet işlem
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15:32DAPGM
Yüzde 7.35 oranında artışla 28.06 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 594, 156 adet işlem
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15:31RALYH
Yüzde 4.83 oranında artışla 9.99 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 702, 277 adet işlem