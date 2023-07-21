***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri









***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYönetim Kurulu KomiteleriYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi25.04.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ‘nin aşağıdaki şekilde güncellenmesine •Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine, •Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara Kartal'ın seçilmelerine, •Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174218BIST