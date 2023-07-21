***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri
21.07.2023 17:05
***HUNER*** HUN YENİLENEBİLİR ENERJİ ÜRETİM A.Ş.( Yönetim Kurulu Komiteleri )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yönetim Kurulu Komiteleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
25.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nde yer alan hükümler çerçevesinde Yönetim Kurulu Komite Üyelikleri ‘nin aşağıdaki şekilde güncellenmesine •Denetimden Sorumlu Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine, •Kurumsal Yönetim Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın, Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın ve Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi Dilara Kartal'ın seçilmelerine, •Riskin Erken Saptanması Komitesi Başkanlığına Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Hasan Recai Anbarcı'nın ve Komite Üyeliği'ne ise Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Kadir Kırhan Uluçay'ın seçilmelerine, toplantıya katılanların oy birliği ile karar verilmiştir. İşbu açıklamamızın İngilizce çevirisi ekte yer almakta olup, açıklama metinlerinde herhangi bir farklılık olması durumunda, Türkçe açıklama esas kabul edilecektir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1174218
BIST
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18:006.692
En Düşük
|Değişim
|: 0,15%
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|Açılış
|: 6.688
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|: 6.682
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6.618
En Yüksek
6.724
18:0026,9384
En Yüksek
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|: 0,72%
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|Açılış
|: 27,0700
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|Önceki Kapanış
|: 27,1800
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27,0609
En Düşük
26,6357
18:0029,9895
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,1400
|Açılış
|: 30,1000
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|Önceki Kapanış
|: 30,3500
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30,3083
En Düşük
29,6517
18:001.696,56
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
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|Açılış
|: 1.696,56
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|Önceki Kapanış
|: 1.694,55
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1.713,34
En Düşük
1.688,80
BIST En Aktif Hisseler17:59
|SDTTR
|180,40
|1.581.874.846
|% 10,00
|
|YEOTK
|145,20
|1.077.361.036
|% 10,00
|
|ESCAR
|123,20
|227.461.830
|% 10,00
|
|GLCVY
|27,50
|59.835.013
|% 10,00
|
|OYAYO
|30,80
|36.443.354
|% 10,00
|
|MARKA
|13,70
|99.242.950
|% -9,99
|
|EUYO
|14,77
|1.072.568
|% -9,99
|
|FORTE
|64,35
|20.644.574
|% -9,94
|
|AVGYO
|7,16
|14.347.335
|% -7,85
|
|KGYO
|57,45
|105.472.462
|% -7,64
|
|ASTOR
|97,70
|11.187.094.309
|% 8,92
|
|THYAO
|224,00
|6.997.654.129
|% -0,53
|
|TUPRS
|91,55
|4.593.175.265
|% 0,60
|
|EUPWR
|175,60
|3.801.267.965
|% 3,84
|
|ASELS
|72,05
|3.517.674.910
|% -2,17
|
|ZOREN
|3,98
|2.420.351.438
|% 7,28
|
|EKGYO
|8,26
|2.517.496.329
|% -2,94
|
|SKBNK
|3,00
|870.718.869
|% 1,69
|
|ODAS
|9,93
|2.697.534.067
|% 1,33
|
|CANTE
|20,76
|3.324.565.217
|% -4,33
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9327
|26,9401
|% 0,72
|
|Euro
|29,9713
|29,9937
|% 0,48
|
|Sterlin
|34,4975
|34,6705
|% 0,49
|
|Frank
|30,9784
|31,1650
|% 0,73
|
|Riyal
|7,1625
|7,1984
|% 0,71
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.960
|1.960
|-9,22
|
|Altın Gr.
|1.697
|1.698
|3,13
|
|Cumhuriyet
|11.380
|11.552
|-114,00
|
|Tam
|11.101
|11.243
|-66,00
|
|Yarım
|5.551
|5.647
|-33,00
|
|Çeyrek
|2.775
|2.824
|-16,00
|
|Gümüş.Ons
|24,64
|24,66
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|21,33
|21,36
|0,05
|
|B. Petrol
|80,38
|80,38
|0,76
|
Seans Raporu
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17:59KONKA
Yüzde 4.20 oranında artışla 49.14 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 220, 289 adet işlem
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17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 3 kaybederek (% -0.05 ) 7, 300
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17:56AVHOL
Yüzde 4.10 oranında artışla 155.00 lira fiyatla işlem gören hissede 158, 236 adet işlem