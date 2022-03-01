***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
01.03.2022 18:03
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Ümit Gümüş tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1005867
BIST
18:051.970
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 23,72
|Açılış
|: 1.969
|
|Önceki Kapanış
|: 1.946
|
1.994
En Düşük
1.946
18:0513,9617
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 0,1171
|Açılış
|: 13,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8200
|
13,9704
En Düşük
13,7651
18:0515,5653
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0065
|Açılış
|: 15,5000
|
|Önceki Kapanış
|: 15,4800
|
15,6691
En Düşük
15,4520
18:05866,16
En Yüksek
|Değişim
|: 1,83%
|| 15,58
|Açılış
|: 866,16
|
|Önceki Kapanış
|: 850,58
|
866,62
En Düşük
844,05
BIST En Aktif Hisseler18:05
|HUBVC
|9,13
|3.313.825
|% 10,00
|
|ISGYO
|6,05
|191.510.131
|% 10,00
|
|ORMA
|33,00
|569.335
|% 10,00
|
|ISBTR
|68.416,70
|1.665.002
|% 10,00
|
|ISATR
|501.982,90
|501.983
|% 10,00
|
|KARYE
|17,28
|63.466.179
|% -9,95
|
|UZERB
|42,10
|466.850
|% -8,24
|
|MMCAS
|2,45
|163.438
|% -5,04
|
|SILVR
|6,65
|21.008.962
|% -4,86
|
|UTPYA
|11,33
|683.133
|% -4,39
|
|INVES
|24,46
|539.330.842
|% 1,92
|
|HUNER
|2,81
|520.240.001
|% -1,06
|
|PGSUS
|90,10
|463.345.401
|% -3,64
|
|ISDMR
|23,80
|198.329.318
|% 3,66
|
|KONTR
|129,60
|193.225.483
|% 7,55
|
|HUNER
|2,81
|520.240.001
|% -1,06
|
|ODAS
|1,30
|137.215.423
|% 0,00
|
|ADESE
|0,70
|56.538.264
|% -1,41
|
|MOBTL
|1,65
|42.469.060
|% 1,85
|
|INVES
|24,46
|539.330.842
|% 1,92
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,9568
|13,9677
|% 0,89
|
|Euro
|15,5335
|15,5711
|% 0,00
|
|Sterlin
|18,5566
|18,6496
|% 0,13
|
|Frank
|15,1139
|15,2049
|% 0,43
|
|Riyal
|3,7090
|3,7276
|% 0,72
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.929
|1.929
|18,94
|
|Altın Gr.
|866
|866
|15,41
|
|Cumhuriyet
|5.714
|5.800
|55,00
|
|Tam
|5.687
|5.831
|55,57
|
|Yarım
|2.749
|2.821
|26,88
|
|Çeyrek
|1.379
|1.410
|13,44
|
|Gümüş.Ons
|25,09
|25,11
|0,62
|
|Gümüş Gr.
|11,24
|11,26
|0,35
|
|B. Petrol
|105
|105
|7,40
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 1, 975 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 5 üstünde . İşlem hacmi 31, 518.00 milyon TL de
-
17:59KARTN
Yüzde 5.53 oranında artışla 46.96 lira fiyatla işlem gören hissede 570, 296 adet işlem
-
17:58TRGYO
Yüzde 6.00 oranında artışla 5.65 lira fiyatla işlem gören hissede 17, 628, 502 adet işlem
-
17:57ASELS
Yüzde 7.28 oranında artışla 23.86 lira fiyatla işlem gören hissede 85, 490, 176 adet işlem
-
17:56EREGL
Yüzde 6.50 oranında artışla 33.10 lira fiyatla işlem gören hissede 98, 160, 947 adet işlem