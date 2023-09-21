***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
21.09.2023 09:14
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1196551
BIST
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11:337.699
En Düşük
|Değişim
|: -0,27%
|| -21,14
|Açılış
|: 7.715
|
|Önceki Kapanış
|: 7.720
|
7.664
En Yüksek
7.736
11:3327,0470
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0522
|Açılış
|: 26,9600
|
|Önceki Kapanış
|: 26,9500
|
27,1216
En Düşük
26,5783
11:3328,8353
En Yüksek
|Değişim
|: 0,24%
|| 0,0699
|Açılış
|: 28,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,9000
|
29,0925
En Düşük
28,3298
11:331.674,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.674,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.673,86
|
1.683,40
En Düşük
1.649,60
BIST En Aktif Hisseler11:31
|ISBTR
|291.894,60
|875.684
|% 10,00
|
|KUVVA
|55,00
|864.765
|% 10,00
|
|TARKM
|230,20
|23.395.917
|% 9,99
|
|MERCN
|39,50
|59.005.258
|% 9,97
|
|QNBFB
|242,80
|3.268.574
|% 9,96
|
|ORMA
|114,30
|243.916
|% -10,00
|
|SRVGY
|243,50
|6.253.811
|% -9,98
|
|KLNMA
|28,72
|352.710
|% -9,97
|
|INGRM
|401,30
|163.579.298
|% -8,36
|
|KENT
|459,00
|257.040
|% -8,29
|
|AKBNK
|30,46
|1.825.036.327
|% 2,91
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|THYAO
|219,30
|1.413.396.147
|% -1,79
|
|YEOTK
|202,20
|1.290.763.305
|% 5,31
|
|ADESE
|2,28
|295.784.590
|% 7,04
|
|YKBNK
|16,73
|1.671.550.337
|% 1,33
|
|CEMAS
|5,09
|467.057.333
|% 9,94
|
|IEYHO
|4,25
|340.561.080
|% 5,99
|
|ISCTR
|22,72
|1.535.418.953
|% 0,98
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,0355
|27,0447
|% 0,18
|
|Euro
|28,8169
|28,8428
|% 0,27
|
|Sterlin
|33,1831
|33,3495
|% -0,05
|
|Frank
|29,7622
|29,9415
|% -0,44
|
|Riyal
|7,1886
|7,2246
|% 0,27
|
|11:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.927
|1.927
|-3,42
|
|Altın Gr.
|1.673
|1.674
|-0,12
|
|Cumhuriyet
|11.322
|11.493
|-8,00
|
|Tam
|11.001
|11.122
|-28,00
|
|Yarım
|5.518
|5.584
|-14,00
|
|Çeyrek
|2.750
|2.792
|-7,00
|
|Gümüş.Ons
|23,20
|23,24
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|20,16
|20,19
|0,02
|
|B. Petrol
|92,66
|92,66
|-0,87
|
Seans Raporu
11:31
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11:46
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TOASO, TAVHL, PGSUS
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11:46XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -29, 56 kaybederek (% -0.44 ) 6, 719
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11:46
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KLKIM, QNBFB, GIPTA, SANKO, ISBTR, KUVVA, DZGYO, CEMAS, ADGYO, MERCN
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11:46
DZGYO, GLBMD, FORMT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
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11:46
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