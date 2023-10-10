***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi
10.10.2023 09:04
***HUNER*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Pay Alım Satım Bildirimi )
Yapılan açıklama düzeltme mi? Hayır
İlgili Şirketler HUNER
Açıklamalar Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, No:15.1 Sayılı Tebliği kapsamında Orhun Kartal tarafından Kuruluşumuza gönderilen pay alım satım işlemlerine ilişkin açıklama ekte yer almaktadır.
Bildirimlerin MKK tarafından KAP'a aktarılarak kamuya duyurulmuş olması, içeriğinin MKK tarafından incelendiği, teyit ya da tekeffül edildiği anlamına gelmez.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1203543
BIST
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10:488.377
En Düşük
|Değişim
|: 2,24%
|| 183,41
|Açılış
|: 8.305
|
|Önceki Kapanış
|: 8.193
|
8.305
En Yüksek
8.386
10:4827,7270
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0582
|Açılış
|: 27,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,6600
|
27,9772
En Düşük
27,6377
10:4829,3525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0682
|Açılış
|: 29,3000
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2500
|
29,6689
En Düşük
29,2127
10:481.655,53
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.655,53
|
|Önceki Kapanış
|: 1.657,19
|
1.675,23
En Düşük
1.653,61
BIST En Aktif Hisseler10:48
|TARKM
|679,80
|47.664.177
|% 10,00
|
|YEOTK
|247,50
|348.223.299
|% 10,00
|
|BFREN
|11.939,70
|89.088.127
|% 10,00
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|PRDGS
|9,36
|94.542.965
|% 9,99
|
|BALAT
|27,16
|3.447.324
|% -9,95
|
|SUMAS
|219,90
|21.990
|% -4,35
|
|MMCAS
|14,00
|167.678
|% -3,71
|
|SODSN
|67,25
|108.811
|% -3,45
|
|ISBTR
|279.000,00
|558.000
|% -2,97
|
|THYAO
|233,60
|1.895.087.753
|% 2,82
|
|ASELS
|42,66
|1.657.938.105
|% -2,78
|
|TUPRS
|150,00
|1.261.193.729
|% 1,42
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|ASTOR
|128,70
|1.013.329.529
|% 4,63
|
|ZOREN
|6,48
|840.604.687
|% 5,37
|
|KATMR
|3,20
|377.804.473
|% -0,62
|
|EKGYO
|8,36
|599.556.616
|% 2,08
|
|DMRGD
|21,90
|1.200.378.108
|% 9,99
|
|ODAS
|13,12
|705.321.621
|% 5,38
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,7211
|27,7270
|% 0,21
|
|Euro
|29,3354
|29,3525
|% 0,23
|
|Sterlin
|33,7890
|33,9585
|% 0,02
|
|Frank
|30,4738
|30,6573
|% 0,19
|
|Riyal
|7,3695
|7,4065
|% 0,13
|
|10:48
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.857
|1.857
|-4,41
|
|Altın Gr.
|1.655
|1.656
|-1,46
|
|Cumhuriyet
|11.373
|11.545
|112,00
|
|Tam
|11.196
|11.302
|-30,00
|
|Yarım
|5.615
|5.668
|-15,00
|
|Çeyrek
|2.799
|2.834
|-8,00
|
|Gümüş.Ons
|21,71
|21,75
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|19,36
|19,39
|-0,11
|
|B. Petrol
|87,44
|87,44
|-0,71
|