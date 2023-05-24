***HUNER* *SAMAT* *SASA* *ANGEN* *PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
24.05.2023 09:12
***HUNER******SAMAT******SASA******ANGEN******PEKGY*** KAMUYU AYDINLATMA PLATFORMU( Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu )
İlgili Şirketler [ANGEN, HUNER, PEKGY, SAMAT, SASA]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kamuyu Aydınlatma Platformu Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, No 15.1 Sayılı Özel Durumlar Tebliği'nin 12-(4). maddesi gereğince yapılan açıklama ekte yer almaktadır.
Bu açıklamanın MKK tarafından yapılmış olması, ilgili kişilerin (a) bendi de dahil olmak üzere, Tebliğ'in 12. Maddesi kapsamındaki açıklama yükümlülüklerini ve sorumluluklarını ortadan kaldırmamaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1153267
BIST
10:264.496
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 25,06
|Açılış
|: 4.477
|
|Önceki Kapanış
|: 4.471
|
4.497
En Düşük
4.474
10:2619,8807
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0240
|Açılış
|: 21,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 20,5400
|
19,9005
En Düşük
19,8142
10:2621,4561
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0545
|Açılış
|: 22,8000
|
|Önceki Kapanış
|: 22,1500
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21,4970
En Düşük
21,3426
10:261.261,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,89
|Açılış
|: 1.261,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.260,30
|
1.265,51
En Düşük
1.258,44
BIST En Aktif Hisseler10:24
|RODRG
|48,90
|13.360.116
|% 9,99
|
|CANTE
|23,40
|96.149.834
|% 9,96
|
|IDEAS
|24,54
|2.928.221
|% 9,95
|
|ULUSE
|124,00
|23.059.645
|% 9,93
|
|SAYAS
|23,98
|5.339.334
|% 7,34
|
|SAMAT
|23,46
|45.525.559
|% -9,98
|
|MARKA
|23,50
|33.488
|% -9,96
|
|ATSYH
|71,50
|478.979
|% -8,33
|
|DESA
|46,80
|1.700.441
|% -3,51
|
|BRSAN
|152,50
|67.318.478
|% -3,48
|
|SASA
|50,40
|671.098.002
|% 0,80
|
|THYAO
|134,20
|348.379.013
|% -0,15
|
|ODAS
|5,93
|251.582.766
|% 4,22
|
|EUPWR
|79,60
|219.215.098
|% 1,99
|
|KOZAL
|19,02
|195.501.721
|% 1,22
|
|ODAS
|5,93
|251.582.766
|% 4,22
|
|EKGYO
|6,30
|128.509.232
|% 0,32
|
|ISCTR
|10,46
|186.058.759
|% 0,87
|
|SASA
|50,40
|671.098.002
|% 0,80
|
|YKBNK
|8,85
|99.946.064
|% 0,45
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|19,8638
|19,8942
|% 0,19
|
|Euro
|21,4364
|21,4636
|% 0,29
|
|Sterlin
|24,6212
|24,7446
|% 0,23
|
|Frank
|21,9597
|22,0920
|% 0,15
|
|Riyal
|5,2850
|5,3115
|% 0,17
|
|10:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.974
|1.974
|-0,93
|
|Altın Gr.
|1.260
|1.260
|0,17
|
|Cumhuriyet
|9.418
|9.561
|276,00
|
|Tam
|9.371
|9.629
|299,76
|
|Yarım
|4.615
|4.774
|-27,00
|
|Çeyrek
|2.300
|2.380
|-6,00
|
|Gümüş.Ons
|23,34
|23,38
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|14,89
|14,91
|-0,06
|
|B. Petrol
|77,39
|77,39
|0,55
|