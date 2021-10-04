***HURGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
04.10.2021 18:11
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu )
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Türkçe
Borsa İstanbul A.Ş. Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul A.Ş. Piyasalarında Uygulanacak Gözetim Tedbirleri Yönergesi'nin 5. ve 6. maddelerindeki hükümler çerçevesinde, Tedbir Yönetim Sistemi kapsamında, piyasasında gerçekleşen işlemler nedeniyle Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.Ş. (HURGZ.E) payında 05/10/2021 tarihinden itibaren 1 ay süreyle mevcut "Açığa Satış Yasağına" ilave olarak "Kredili İşlem Yasağı" ile "Emir İptalinin, Emir Miktar Azaltımı ile Emir Fiyat Kötüleştirmesinin Yasaklanması" önleyici tedbirleri uygulanacaktır.
Tedbirlerin uygulanacağı son tarih 04/11/2021'dir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/966551
BIST
18:051.394
En Yüksek
|Değişim
|: -0,51%
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|: 1.403
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|Önceki Kapanış
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En Düşük
1.394
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505,07
En Düşük
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|FORMT
|1,43
|75.334.525
|% 10,00
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|AGYO
|3,09
|2.625.468
|% 9,96
|
|GARFA
|14,15
|2.459.478
|% 9,95
|
|NUGYO
|10,28
|12.133.707
|% 9,95
|
|BIOEN
|27,00
|242.789.893
|% -10,00
|
|OYLUM
|7,79
|4.128.816
|% -9,94
|
|RALYH
|4,77
|7.924.377
|% -9,83
|
|UTPYA
|19,93
|4.172.768
|% -7,30
|
|YBTAS
|9.259,80
|236.101
|% -7,30
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|THYAO
|13,87
|1.049.623.657
|% -1,28
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|TUPRS
|116,00
|732.535.657
|% 2,20
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|YKBNK
|2,38
|507.688.607
|% -0,42
|
|GARAN
|9,22
|1.535.373.820
|% -0,65
|
|ODAS
|1,43
|170.392.960
|% 3,62
|
|EKGYO
|1,79
|165.363.268
|% 1,13
|
|MAREN
|10,05
|890.039.861
|% 9,96
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8636
|8,8688
|% 0,15
|
|Euro
|10,3050
|10,3094
|% 0,40
|
|Sterlin
|12,0247
|12,0850
|% 0,54
|
|Frank
|9,5468
|9,6043
|% 0,73
|
|Riyal
|2,3561
|2,3679
|% 0,09
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.768
|1.768
|7,01
|
|Altın Gr.
|505
|505
|3,58
|
|Cumhuriyet
|3.305
|3.355
|-9,00
|
|Tam
|3.292
|3.374
|-4,20
|
|Yarım
|1.591
|1.632
|-2,03
|
|Çeyrek
|798
|816
|-1,02
|
|Gümüş.Ons
|22,59
|22,62
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,46
|0,04
|
|B. Petrol
|81,64
|81,64
|2,36
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