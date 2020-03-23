***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
23.03.2020 10:09
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/831288
BIST
10:5482.710
En Yüksek
|Değişim
|: -3,60%
|| -3.085,63
|Açılış
|: 83.044
|
|Önceki Kapanış
|: 85.796
|
83.979
En Düşük
82.528
10:546,5885
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 0,0357
|Açılış
|: 6,5040
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5440
|
6,5942
En Düşük
6,5266
10:547,0497
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0281
|Açılış
|: 6,9820
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0620
|
7,0786
En Düşük
6,9716
10:54315,60
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,23
|Açılış
|: 315,60
|
|Önceki Kapanış
|: 315,83
|
317,63
En Düşük
313,06
BIST En Aktif Hisseler
|SELEC
|6,93
|16.548.920
|% 10,00
|
|UZERB
|1,76
|25.499
|% 10,00
|
|AYCES
|7,39
|427.607
|% 9,97
|
|ECILC
|3,65
|51.436.813
|% 9,94
|
|GLRYH
|2,00
|3.271.638
|% 9,89
|
|ADNAC
|1,80
|2.670.717
|% -10,00
|
|CELHA
|6,21
|321.112
|% -10,00
|
|ALYAG
|0,45
|30.566
|% -10,00
|
|ISBTR
|30.239,10
|60.478
|% -10,00
|
|DOKTA
|11,68
|819.585
|% -9,95
|
|GARAN
|6,81
|197.996.311
|% -8,71
|
|ASELS
|20,24
|82.610.865
|% -5,42
|
|THYAO
|7,51
|77.726.388
|% -5,89
|
|BIMAS
|52,50
|67.161.011
|% 5,38
|
|ISFIN
|2,77
|55.905.242
|% -8,88
|
|GARAN
|6,81
|197.996.311
|% -8,71
|
|YKBNK
|1,75
|49.227.021
|% -6,91
|
|IHLGM
|0,68
|14.680.158
|% -9,33
|
|ISFIN
|2,77
|55.905.242
|% -8,88
|
|ODAS
|1,14
|21.434.396
|% -6,56
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,6434
|7,6817
|% 0,49
|
|Frank
|6,6542
|6,6942
|% 0,54
|
|Riyal
|1,7498
|1,7585
|% 0,64
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.489
|1.489
|-9,95
|
|Altın Gr.
|315
|315
|-0,88
|
|Cumhuriyet
|2.100
|2.132
|28,00
|
|Tam
|2.087
|2.141
|33,52
|
|Yarım
|1.009
|1.036
|16,22
|
|Çeyrek
|506
|518
|8,11
|
|Gümüş.Ons
|12,50
|12,52
|-0,11
|
|Gümüş Gr.
|2,64
|2,65
|-0,01
|
|B. Petrol
|26,12
|26,12
|-0,86
|