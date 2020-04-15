***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
15.04.2020 10:00
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838005
BIST
12:4896.615
En Yüksek
|Değişim
|: -1,96%
|| -1.934,58
|Açılış
|: 98.945
|
|Önceki Kapanış
|: 98.550
|
99.044
En Düşük
94.602
12:486,8597
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0433
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,8601
En Düşük
6,8079
12:487,4996
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0142
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5008
En Düşük
7,4578
12:48378,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -0,43
|Açılış
|: 378,33
|
|Önceki Kapanış
|: 378,76
|
379,97
En Düşük
376,04
BIST En Aktif Hisseler
|VKING
|4,62
|6.000.160
|% 10,00
|
|EPLAS
|15,12
|73.619
|% 9,96
|
|RTALB
|8,65
|13.976.911
|% 9,91
|
|SODSN
|22,62
|143.252
|% 9,91
|
|DERIM
|6,00
|4.788.165
|% 9,89
|
|DOKTA
|24,30
|868.944
|% -9,93
|
|SELGD
|2,01
|237.825
|% -9,87
|
|SNGYO
|1,11
|9.883.659
|% -9,76
|
|IDEAS
|2,39
|53.606
|% -9,13
|
|IHEVA
|2,11
|57.083.871
|% -9,05
|
|THYAO
|10,76
|1.591.373.100
|% -1,28
|
|PGSUS
|61,60
|1.183.353.530
|% 0,00
|
|ASELS
|26,60
|1.152.858.951
|% -2,49
|
|GARAN
|8,34
|595.870.477
|% -2,80
|
|TSPOR
|5,38
|400.312.927
|% 3,46
|
|THYAO
|10,76
|1.591.373.100
|% -1,28
|
|YKBNK
|1,97
|245.485.215
|% -3,43
|
|IHLGM
|1,04
|105.972.279
|% -5,45
|
|IHLAS
|0,63
|61.273.494
|% -5,97
|
|MNDRS
|1,52
|142.597.082
|% 3,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5460
|8,5889
|% -0,40
|
|Frank
|7,0821
|7,1247
|% 0,20
|
|Riyal
|1,8179
|1,8270
|% 0,54
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.715
|1.715
|-11,85
|
|Altın Gr.
|378
|378
|-0,80
|
|Cumhuriyet
|2.416
|2.476
|-3,70
|
|Tam
|2.483
|2.548
|-3,90
|
|Yarım
|1.208
|1.240
|-1,90
|
|Çeyrek
|606
|620
|-1,00
|
|Gümüş.Ons
|15,48
|15,51
|-0,27
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|-0,05
|
|B. Petrol
|28,36
|28,36
|-1,24
|