***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
16.04.2020 11:29
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [HURGZ]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/838594
BIST
17:1495.823
En Yüksek
|Değişim
|: -0,03%
|| -31,62
|Açılış
|: 96.706
|
|Önceki Kapanış
|: 95.855
|
97.065
En Düşük
95.330
17:146,9393
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0272
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9432
En Düşük
6,8896
17:147,5620
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,0189
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5628
En Düşük
7,5032
17:14386,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,30%
|| 4,95
|Açılış
|: 386,44
|
|Önceki Kapanış
|: 381,49
|
387,65
En Düşük
379,95
BIST En Aktif Hisseler
|QNBFB
|47,30
|2.504.227
|% 10,00
|
|PINSU
|3,85
|43.800.172
|% 10,00
|
|PETUN
|16,39
|92.695.871
|% 10,00
|
|LKMNH
|6,16
|30.816.726
|% 10,00
|
|EKIZ
|4,18
|316.146
|% 10,00
|
|CLEBI
|77,55
|33.158.295
|% -9,98
|
|DOCO
|358,10
|79.585.123
|% -9,98
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.991.995
|% -9,97
|
|DOKTA
|21,88
|888.065
|% -9,96
|
|PENGD
|3,72
|243.666.416
|% -9,93
|
|PGSUS
|49,92
|1.151.991.995
|% -9,97
|
|ASELS
|26,44
|1.084.829.340
|% 0,00
|
|THYAO
|10,13
|978.195.045
|% -2,22
|
|ECILC
|4,79
|895.462.382
|% 9,61
|
|GARAN
|8,23
|818.343.527
|% 0,24
|
|IHLGM
|1,06
|233.576.780
|% 3,92
|
|ECILC
|4,79
|895.462.382
|% 9,61
|
|IHLAS
|0,67
|101.090.621
|% 9,84
|
|IHEVA
|1,89
|287.465.543
|% -9,57
|
|YKBNK
|1,95
|280.815.026
|% 0,52
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6502
|8,6936
|% 0,23
|
|Frank
|7,1564
|7,1995
|% 0,27
|
|Riyal
|1,8409
|1,8501
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|17,67
|
|Altın Gr.
|385
|385
|3,81
|
|Cumhuriyet
|2.474
|2.532
|27,50
|
|Tam
|2.543
|2.605
|28,20
|
|Yarım
|1.237
|1.268
|13,70
|
|Çeyrek
|621
|634
|6,90
|
|Gümüş.Ons
|15,47
|15,51
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,44
|3,45
|0,00
|
|B. Petrol
|27,94
|27,94
|0,25
|