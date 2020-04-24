***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 10:01
***HURGZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
HURGZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840058
BIST
18:0598.171
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
0
En Düşük
0
18:056,9825
En Yüksek
|Değişim
|: 0,55%
|| 0,0379
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
18:057,5031
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0135
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5254
En Düşük
7,4769
18:05388,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 1,60
|Açılış
|: 388,19
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
388,95
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|59.536.352
|% 0,00
|
|BRKO
|0,29
|197.931
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|YKSLN
|7,12
|17.152.467
|% 0,00
|
|SEYKM
|11,30
|797.374
|% 0,00
|
|ADESE
|1,25
|59.536.352
|% 0,00
|
|BRKO
|0,29
|197.931
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|BIZIM
|14,18
|279.413.295
|% 0,00
|
|KOZAL
|70,75
|189.988.121
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|SMART
|9,69
|170.535.554
|% 0,00
|
|ODAS
|1,61
|179.890.224
|% 0,00
|
|EKGYO
|1,22
|133.422.304
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,05
|57.921.331
|% 0,00
|
|CEMAS
|1,02
|49.422.395
|% 0,00
|
|SOKM
|10,63
|493.831.626
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5917
|8,6348
|% 0,52
|
|Frank
|7,1233
|7,1662
|% 0,51
|
|Riyal
|1,8528
|1,8621
|% 0,62
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-3,82
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,88
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.550
|12,30
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,60
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,10
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,10
|
|Gümüş.Ons
|15,24
|15,28
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,02
|
|B. Petrol
|21,53
|21,53
|0,20
|